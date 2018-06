' Il mio fidanzato? Ce l' ha lungo così' Gaffe a luci rosse per la cantante

ALESSIA PRETE E MATTEO GENTILI/ "Cos'ho più di Paola Di Benedetto? Il mio fidanzato!" (Pomeriggio 5) : ALESSIA PRETE e MATTEO GENTILI, cosa sta accadendo dopo il Grande Fratello 2018? L'ipotesi convivenza e la possiblità di partecipare a Temptation Island(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 17:42:00 GMT)

DIANA DEL BUFALO/ “Paolo Ruffini è ancora il mio fidanzato” : l'annuncio ad Amici dopo la crisi : DIANA Del BUFALO ad Amici: Maria De Filippi le chiede di Paolo Ruffini. “Sì, stiamo ancora insieme”, conferma la giovane attrice. Ma bacia Rudy Zerbi... Le ultime notizie(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 15:10:00 GMT)

Diana Del Bufalo/ “Paolo Ruffini è il mio fidanzato? Sì - stiamo ancora insieme”. Ma bacia Rudy Zerbi (Amici) : Diana Del Bufalo ad Amici: Maria De Filippi le chiede di Paolo Ruffini. “Sì, stiamo ancora insieme”, conferma la giovane attrice. Ma bacia Rudy Zerbi... Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 03 Jun 2018 23:40:00 GMT)

Paola Caruso e Francesco Caserta/ Per amore si è trasferita a Monte Carlo : Gran Premio di F1 con il fidanzato : Paola Caruso e Francesco Caserta, per amore l'ex Bonas di Avanti un altro si è trasferita a Monte Carlo: Gran Premio di F1 con il fidanzato per aprire le danze.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:26:00 GMT)

Corinne Clery - verità erotiche a 66 anni : 'Com'è la vita con il mio fidanzato ragazzino' : Corinne Clery , 66 anni, ha un fidanzato più giovane, di anni 33. Al Tempo racconta come mai le donne preferiscono i ragazzi giovani. 'Ma non chiamatelo toy boy: i cosiddetti 'ragazzi-giocattolo'' - ...

Georgette Polizzi in ospedale/ Il fidanzato Davide Tresse al suo fianco : "Otto giorni qui - sei il mio tutto" : Georgette Polizzi sta male e continua la sua permanenza in ospedale. Il fidanzato Davide Tresse è sempre al suo fianco e le fa una bellissima dedica d'amore(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 19:46:00 GMT)

Alessia - mamma poliziotta nel Reparto mobile : «Ditelo al mio ex fidanzato» : «Stiamo provando la divisa nuova adesso». Alessia Della Verde è una delle 10 donne che per prime in Italia sono entrate nel Reparto mobile, la mano operativa della polizia che gestisce le manifestazioni e l’ordine pubblico. È a Roma per l’addestramento con la collega Paola Spigarelli e a fatica trattiene la soddisfazione per essere arrivata fino qui. Single, madre di una figlia diciottenne, con un passato nelle volanti, spiega ...