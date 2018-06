Il film da vedere oggi | sabato 23 giugno | Ti va di ballare?

superguidatv

(Di sabato 23 giugno 2018) Indecisi su cosa guardare questosera? Se amate la musica, ilda23è il bellissimo ed emozionante Ti va di?, con Antonio Banderas nelle vesti di un insegnante di ballo in una scuola disagiata.da, 23: Ti va di?, su Canale 5 Ilda23, è il drammatico/musicale Ti va di? (titolo originale Take the Lead), in onda su Canale 5 alle 21.25. La pellicola, del 2006 e di produzione statunitense, è diretta da Liz Friedlander, regista di video musicali e serie tv, fra cui alcuni episodi di The vampire diaries, Gossip girl e One tree hill. Ti va di? è ispirato alla vita del ballerino ed insegnante di ballo da sala Pierre Dulaine, famoso negli Stati Uniti per aver introdotto il ballo nelle scuole, dando vita alle “dancing classrooms” (classi danzanti). Il cast Pierre Dulaine è ...