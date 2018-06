Il dominio del capitano leghista  e la debole resistenza dei 5 Stelle

Tiro a volo - Giochi del Mediterraneo 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile dominio di Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa : Si chiude al meglio per l’Italia la prima giornata di qualificazioni nel Tiro a volo ai Giochi del Mediterraneo: nel trap femminile sulle 12 atlete in gara, le due azzurre impegnate, Jessica Rossi e Marialucia Palmitessa, sono rispettivamente prima e seconda dopo 75 dei 125 piattelli totali. Domani mattina gli ultimi 50 piattelli, poi la finale a sei. Jessica Rossi è in testa con 72/75, mentre al secondo posto c’è Marialucia ...

I bastardi di Pizzofalcone - Gassmann indaga nel condominio dell’orrore. Anticipazioni replica 24 giugno : Proseguono su Rai1 le repliche delle vicende che vedono protagonista l’ispettore Giuseppe Lojacono, interpretato da Alessandro Gassmann, ne I bastardi di Pizzofalcone. Domenica 24 giugno alle 21.25 va in onda la terza puntata. Ecco le Anticipazioni. Il cadavere di una bellissima cameriera viene ritrovato nella cantina di un fatiscente condominio di Pizzofalcone. Le indagini inducono a ipotizzare che l’assassino possa essere il marito della ...

Medagliere scherma 2018 : la classifica aggiornata. dominio della Russia - l’Italia chiude terza dietro la Francia : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia domina il Medagliere dopo la prima giornata delle gare a squadre. L’Italia, al momento quinta, attende ancora il primo oro. Medagliere EUROPEI scherma 2018: Posiz. Nazione Oro Argento Bronzo Totale 1 Russia 6 2 3 11 2 Francia 2 2 2 6 3 Italia 1 4 3 8 4 Germania 1 0 2 3 5 Estonia 1 2 1 4 6 Ucraina 0 1 1 2 7 Polonia 0 0 3 3 8 Rep. ...

Medagliere scherma 2018 : la classifica aggiornata. dominio della Russia - l’Italia è seconda! : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia domina il Medagliere dopo la prima giornata delle gare a squadre. L’Italia, al momento quinta, attende ancora il primo oro. Medagliere EUROPEI scherma ...

Medagliere scherma 2018 : la classifica aggiornata. dominio della Russia - Italia quinta : A Novi Sad (Serbia) si stanno disputando gli Europei 2018 di scherma. La Russia domina il Medagliere dopo la prima giornata delle gare a squadre. L’Italia, al momento quinta, attende ancora il primo oro. Medagliere EUROPEI scherma 2018: # Paese O A B T 1 Russia 5 1 3 9 2 Estonia 1 2 1 4 3 Francia 1 1 1 3 4 Germania 1 0 1 2 5 Italia 0 3 2 5 6 Ucraina 0 1 1 2 7 Polonia 0 0 3 3 8 Georgia 0 0 1 1 8 R. Ceca 0 0 1 1 ...

Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia - sei la potenza incontrastata! dominio nel medagliere storico : Padroni indiscussi del Mediterraneo, Imperatori incontrastati del Mare Nostrum, dominatori sullo specchio d’acqua che si estende dall’Egitto alle Colonne d’Ercole. Questa è l’Italia, la più grande potenza sportiva in questa precisa zona geografica, la Nazione che nella storia ha spadroneggiato e fatto incetta di medaglie ai Giochi del Mediterraneo: nelle 17 edizioni disputate dal 1951 al 2013, il Bel Paese ha collezionato ...

Canottaggio - Coppa del Mondo Belgrado 2018 : dominio olandese nell’ultima giornata. Tutti i risultati delle finali : Si è chiusa oggi a Belgrado (Serbia) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Canottaggio. L’ultima giornata di gare ha regalato grandi emozioni con ben quattordici finali disputate. Ricordiamo che l’Italia aveva scelto di non partecipare a questa prima tappa, per preparare meglio i prossimi impegni. Andiamo quindi a scoprire Tutti i risultati odierni. Partiamo dal due senza dove al femminile domina il Canada davanti a Spagna e Olanda, ...

LIVE Volley femminile - Nations League : Italia-Argentina in DIRETTA : 3-0 - dominio totale delle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Hong Kong (Cina) le azzurre tornano in campo dopo la sconfitta al tie-break patita contro il Giappone e vanno a caccia della vittoria, obiettivo assolutamente alla portata vista la scarsa caratura dell’Albiceleste, una delle formazioni più modeste dell’intera competizione. L’Italia dovrà però non ...

LIVE Volley femminile - Nations League : Italia-Argentina in DIRETTA : 2-0 - dominio totale delle azzurre : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Argentina, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. A Hong Kong (Cina) le azzurre tornano in campo dopo la sconfitta al tie-break patita contro il Giappone e vanno a caccia della vittoria, obiettivo assolutamente alla portata vista la scarsa caratura dell’Albiceleste, una delle formazioni più modeste dell’intera competizione. L’Italia dovrà però non ...

Stranezze cinesi - installano la cucina nell'entrata del condominio : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Stranezze cinesi, installano la ...

Fiorentina-Brescia 3-1 - Finale Coppa Italia calcio femminile : dominio delle Viola a Noceto - Leonesse troppo stanche : E’ della Fiorentina l’ultimo trofeo di questa stagione del calcio femminile (2017-2018). Le Viola hanno centrato il successo nella Finale di Coppa Italia contro il Brescia, con il punteggio di 3-1, vendicando il ko della SuperCoppa Italiana, sul campo dello stadio “Il Noce” di Noceto (Parma). Le reti sono state siglate da Ilaria Mauro all’11’, Tatiana Bonetti al 26′ e Patrizia Caccamo al 43′, per le gigliate, ...

Playoff NBA - il “dominio” del fattore campo : Boston 3-2 sui Cavs [VIDEO] : Playoff NBA – Boston e Cleveland continuano a non far saltare il fattore campo, i Celtics si portano sul 3-2 nella serie di finale di Conference ad Est Nessuno ‘osa’ vincere in trasferta nella finale di Conference ad Est. Boston e Cleveland si stanno giocando l’accesso alle finals NBA, ribattendo colpo su colpo una all’altra, senza però mai far saltare il fattore campo. Gara-5 infatti è stata vinta dai Celtics, che ...

Giro d’Italia 2018 : le pagelle della sedicesima tappa. dominio di Rohan Dennis - Simon Yates consolida il primato - Tom Dumoulin sotto le aspettative : La seconda cronometro del Giro d’Italia 2018, 34,2 km da Trento a Rovereto, sorride all’australiano Rohan Dennis, che fa registrare il miglior tempo davanti al tedesco Tony Martin e all’olandese Tom Dumoulin. La Maglia Rosa resta saldamente sulle spalle del britannico Simon Yates, che ha difeso il proprio vantaggio in classifica. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della sedicesima tappa.-- pagelle ...

dominio azzurro alle Seychelles : Arianna Bridi e Simone Ruffini trionfano nelle 10 km della World Series : Il 28enne di Tolentino e detentore della Coppa del Mondo - allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, oro ai campionati del mondo di Kazan 2015 nella 25 chilometri - rimane coperto fino all'...