Il Brescia ora va all' attacco E studia le prossime mosse

“Sei più stupido che nero” - striscione razzista contro Balotelli a Brescia : FN attacca “ora fa il paladino dei migranti” : Brutta pagina di razzismo in arrivo da Brescia . I militanti di Forza Nuova hanno esposto uno striscione denigratorio nei confronti di Balotelli : “sei più stupido che nero” Episodio davvero spiacevole accaduto a Brescia . Nella città lombarda è stato esposto uno striscione razzista da parte dei militanti di Forza Nuova, che recita: “ Balotelli ta het piö enhiminit che negher”. Tradotto dal dialetto Brescia no: ...

Idraulici in nero durante l'orario di lavoro in Comune : arrestati a Brescia due furbetti del cartellino : Pedinati dagli agenti della polizia locale dopo la segnalazione di un residente. Sono accusati di truffa, peculato d'uso, peculato e false attestazioni di presenze. Ora sono ai domiciliari

Il centrodestra a trazione leghista vince ancora. Il Pd tiene Brescia . M5s fuori dalle principali sfide : Un centrodestra che si conferma sempre di più a trazione leghista , qualche timido segnale di ripresa del Pd, il M5s che fa diversi passi indietro. È questo, in estrema sintesi, il quadro che emerge dalle elezioni amministrative che si sono svolte ieri in 760 comuni di cui 20 capoluogo. Lo scrutin

Brescia . Il cadavere di Allou Suad non è stato ancora trovato : A uccidere Souad Allou sarebbe stato stato l’ex marito, un connazionale di 50 anni, in stato di fermo nel carcere di

Pallanuoto - Champions League 2018 : Pro Recco-Brescia oggi. Orario d’inizio e come vederla in tv : Oggi giovedì 7 giugno si gioca Recco-Brescia, quarto di finale della Champions League 2018 di Pallanuoto maschile. Alla piscina Sciorba di Genova andrà in scena l’attesissimo derby italiano che mette in palio un posto nella semifinale della massima competizione continentale contro la vincente di Jug-Szolnok. Sarà la rivincita della finale scudetto disputata un paio di settimane fa e vinta dai liguri che oggi proveranno a ripetersi di ...