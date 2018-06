Monza - il bar è troppo rumoroso : vicini lanciano candeggina dalla finestra sui clienti : Due donne incinte e altri clienti di un bar di Muggiò , Monza, sono stati colpiti in volto e sui vestiti da una pioggia di candeggina lanciata da una finestra, la notte scorsa. Secondo quanto ...

Beyoncé : la figlia imbarazzata per le pose troppo sexy : Beyoncé e il marito Jay-Z sono alle prese con un tour decisamente sexy . Così è stato diffuso in rete un video di Blue Ivy , la primogenita della coppia, che sembra imbarazzarsi per lo show dei suoi ...

Beyoncé e Jay-Z troppo discinti - la figlia si imbarazza : Una bimba che si copre gli occhi davanti alle effusioni sexy di mamma e papà. Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che la bambina in questione, 6 anni, si chiama Blue Ivy Carter e che soprattutto i genitori rispondono ai nomi di Beyoncé e Jay-Z. Risultato? Il suo palese imbarazzo, ripreso da Sara Emerson, che lavora nello stadio Parco Olimpico di Londra, dove si è tenuto il concerto del loro tour “On the Run II”, è finito nel ...

Il caso di Stefania barral - dispersa dopo un incidente : “Ricerche sospese troppo presto” : L’incidente stradale, in cui è morto il fidanzato che era alla guida della moto, è accaduto l’11 giugno in territorio francese. Stefania Barral, 38 anni, da allora è dispersa. La deputata Daniela Ruffino ha sollecitato il governo ad attivarsi nelle ricerche: a suo dire, le autorità francesi le hanno interrotte troppo presto.Continua a leggere

Al Bano Carrisi / “Il troppo storpia!” - poi arriva la frecciatina a barbara d’Urso (Matrix Chiambretti) : Al Bano Carrisi è stato protagonista di un'intervista a Matrix Chiambretti e ha parlato di Romina Power e del suo ritiro dalle scene dopo i problemi di salute...(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 17:11:00 GMT)

Marion bartoli si arrende - niente ritorno in campo : 'Troppo dolore - non riesco a giocare' : Marion Bartoli non tornerà nel circuito Wta. La campionessa di Wimbledon 2013 , che aveva chiuso la sua carriera proprio qualche settimana dopo il trionfo londinese, sarebbe dovuta rientrare in un ...

Anna Falchi a Rai Radio1 : "'Con Salvini farei un calendario sexy Di Maio? Troppo ragazzino - sbarbatello' : Anna Falchi e Andrea Ruggeri , suo fidanzato e deputato di Forza Italia, hanno partecipato come ospiti e per la prima volta insieme a Un Giorno da Pecora , su Rai Radio1. Nel loro intervento hanno ...

barbara D'Urso come Sharon Stone - mostra un po' troppo in tv : gaffe bollente in diretta : FUNWEEK.IT - Poco prima di andare in diretta con la finalissima del Grande Fratello 15, Barbara D'Urso si è resa involontariamente protagonista di una gaffe bollente a Pomeriggio 5: colpa del ...

barbara D'Urso - la gaffe clamorosa in diretta su Canale 5 : la gonna è troppo corta - la telecamera mostra tutto : Non è passata inosservata la gaffe di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5, dove la telecamera ha sbirciato sotto la gonna - cortissima - della conduttrice mostrando la sua biancheria intima. Inesorabile l'...

Juventus “restauro” sì - ma non troppo : Chiellini e barzagli verso il rinnovo : Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli si apprestano a rinnovare i rispettivi contratti con la Juventus al termine dell’ennesima stagione ricca di successi Giorgio Chiellini e Andrea Barzagli si apprestano a rinnovare i rispettivi contratti con la Juventus. Il club bianconero ha dichiarato, per bocca dei suoi dirigenti, di voler svecchiare la rosa, ma ciò avverrà in maniera graduale. Fuori Buffon, Asamoah e Lichtsteiner dentro qualche ragazzo ...

barbarA D'URSO/ Sotto accusa per troppo trash - Mediaset con lei : "Non ce ne vergogniamo"(Grande Fratello 2018) : BARBARA d’Urso si prepara a condurre una nuova puntata del Grande Fratello 2018, in onda questa sera su Canale 5. La conduttrice è stata criticata per la gestione del reality.(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 12:40:00 GMT)

Grande Fratello 15 - la conversazione troppo sospetta tra Lucia barmieri e Filippo : il trappolone è teso : Intrighi e sotterfugi all'interno della casa del Grande Fratello 15 condotto da Barbara D'Urso . A parlare sono Angelo e Lucia Bramieri , con il primo che dà conto alla seconda di una conversazione ...

“Tu…”. Sbam! Grande Fratello - Matteo Gentili asfalta Paola Di Benedetto (e Monte). Per barbara D’Urso l’occasione è troppo ghiotta e tra i due ex scatta il faccia a faccia : pubblico e inquilini in delirio per le parole del tradito : Inizia col botto la seconda puntata del ”Grande Fratello 15”. Una sorta di revival dell’edizione Vip, che aveva visto protagonisti Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, all’epoca fidanzato della sorella di Belen. Proprio all’interno della casa del Gf la coppia aveva rotto in diretta e Chechu si era sentita pronta di iniziare la sua frequentazione con il ciclista Ignazio Moser. A quasi cinque mesi di distanza ...

“barbara che succede?”. D’Urso in lacrime. A Pomeriggio 5 la conduttrice non riesce a trattenere la commozione. Quello che è capitato l’ha scossa troppo profondamente : “Abbandonata…” : L’onda della commozione ancora non è finita. La morte di Isabella Biagini è stata un duro colpo, in tanto la ammiravano e le erano legati da un sentimento di sincero e profondo affetto. La situazione dell’attrice non era semplice: problemi economici che andavano avanti da anni e un brutto male le hanno fatto finire i suoi giorni in solitudine. Per questo motivo in questi giorni di lei si sta parlando molto e i ricordi si ...