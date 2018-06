I selfie in bianco e nero di Jean Pigozzi

gqitalia

: RT @piersecco: A differenza del ventennio dove per lo più le foto ritraevano folle oceaniche con volti indistinti in bianco e nero, oggi ab… - confaby : RT @piersecco: A differenza del ventennio dove per lo più le foto ritraevano folle oceaniche con volti indistinti in bianco e nero, oggi ab… - 100000_anni : RT @piersecco: A differenza del ventennio dove per lo più le foto ritraevano folle oceaniche con volti indistinti in bianco e nero, oggi ab… - piersecco : A differenza del ventennio dove per lo più le foto ritraevano folle oceaniche con volti indistinti in bianco e nero… -

(Di sabato 23 giugno 2018)con Andy Warhol,con Sergio Leone,con Ai WeiWei e Maurizio Cattelan,con Lady Gaga: benvenuti nel mondo deld’autore ante litteram. Correva l’anno 1973 quando durante un party all’Harvard University un giovane studente, chiamato, figlio del fondatore della casa automobilistica Simca, scatta un doppio ritratto di una giovane attrice chiamata Faye Dunaway. Macchina fotografica alla mano, velocità, “cheese” e click! Da lì è nata una passione che non l’ha più abbandonato e l’ha visto nel tempo immortalato in compagnia di attori, cantanti, artisti incredibili come, solo per citarne alcuni, Steve Martin, John Belushi, Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone, Grace Jones, Rod Stewart, Bono, Larry Gagosian, Catherine Deneuve, Daphne Guiness, Sarah Jessica Parker, Elle McPherson e Cate Blanchet. È nato così un diario ...