I migranti sono un tema di distrazione di massa

migranti - Salvini : «Queste navi possono scordare di raggiungere l'Italia» : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

Salvini? Parla solo di migranti perché sa che l'abolizione della Fornero e flat tax sono impossibili : ... ad esempio, sono temi usati ad arte, cinicamente e ciclicamente dai politicanti per fini propri e per nascondere magagne ben più gravi , , l'Italia ha un ruolo cardine nel mondo ma è sputtanata da ...

Salvini - continua il braccio di ferro sui migranti. Ed entra a gamba tesa sui vaccini : Dieci sono troppi : Teleborsa, - continuano, come un crescendo rossiniano, le esternazioni di Matteo Salvini che da giorni infiammano il dibattito politico italiano ed europeo. E mentre prosegue il braccio di ferro sui ...

migranti - Cacciari : “Ci riempiamo la bocca di valori - ma oramai il male è banale. Dove sono i Cinque Stelle?” : Massimo Cacciari a Otto e Mezzo (La7) parla di ‘banalità del male’ che oramai rende insensibili a qualunque immagine di quelle che in questi giorni stanno circolando sui Migranti. Ma la domanda che pone è come mai il MoVimento Cinque Stelle non dice nulla non alza la voce? L'articolo Migranti, Cacciari: “Ci riempiamo la bocca di valori, ma oramai il male è banale. Dove sono i Cinque Stelle?” proviene da Il Fatto ...

I giganti tecnologici sono 'indignati' per le scelte di Trump sui migranti : L’angosciante vicenda dei bambini di famiglie di migranti irregolari che sono separati dai loro genitori o parenti, e tenuti in gabbie di metallo dalla polizia di frontiera americana sta scuotendo anche le aziende tech. Molte delle quali hanno contratti con varie agenzie governative americane. Tra queste Microsoft, che fornisce dei servizi proprio all’agenzia federale statunitense che si occupa di controlli alle frontiere e di ...

migranti - Unhcr : “Nel 2018 i morti nel Mediterraneo sono già più di mille” : Più di mille morti nel mar Mediterraneo in soli sei mesi. Con l’estate ancora alle porte, quando le partenze dalle coste del Nord Africa si fanno sempre più frequenti. A lanciare l’allarme, su un numero di vittime definito “scioccante“, è l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) che chiede “un’azione internazionale urgente per rafforzare gli sforzi di salvataggio in mare da parte di ...

"I populisti sono come la lebbra - sono arrivati anche nei Paesi a noi vicini". Un altro affondo di Macron contro l'Italia sui migranti : Emmanuel Macron torna a difendersi dalle accuse di inazione sull'accoglienza dei migranti e tuona contro la "lebbra" populista in Europa. "Li vedete crescere come una lebbra, un po' ovunque in Europa, in Paesi in cui credevamo fosse impossibile vederli riapparire. I nostri amici vicini dicono le cose peggiori e noi ci abituiamo! Fanno le peggiori provocazioni e nessuno si scandalizza di questo", ha dichiarato chiudendo il suo intervento a ...

Trump firma il decreto : famiglie migranti possono riunirsi : Pressato dalle critiche arrivate da tutto il mondo, Donald Trump fa retromarcia. Il presidente Usa ribadisce però tolleranza zero nei confronti degli immigrati clandestini -

migranti - Tunisia a Ue : no a centri di sbarco - non ci sono condizioni : Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni Continua a leggere L'articolo Migranti, Tunisia a Ue: no a centri di sbarco, non ci sono condizioni proviene da NewsGo.

migranti - che cosa sono i "movimenti secondari" e perché l'Italia punta i piedi : L'Italia non accetta che al pre-vertice europeo sui Migranti in programma domenica prossima si arrivi con una soluzione predefinita. E per questo da Palazzo Chigi trapela una certa "irritazione" per la bozza di...

Salvini : «Alcune Ong sono come degli avvoltoi in cerca di migranti» : Il ministro degli Interni Salvini interviene a Porta a Porta e ne ha per tutti. Con le Ong: « So che ci sono alcune procure che indagano sulle ong che scorrazzano per il Mediterraneo in cerca di ...

Salvini : «Alcune Ong sono come degli avvoltoi in cerca di migranti» La bozza Ue : «Bisogna ridurre gli arrivi» : Il ministro dell’Interno interviene a Porta a Porta e ne ha per tutti. «Macron è un chiacchierone e pure Sanchez anche se è li da poco»