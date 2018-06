I migliori film animati da vedere | e rivedere

Da Obbligo o Verità a Chucky - i migliori film con giochi assassini : Uscito nelle sale giovedì 21 giugno, Obbligo o Verità ha riscosso alto gradimento da parte del pubblico, tanto che l’incasso di oltre 150.000 euro nella prima giornata di programmazione, ha fatto sì che l’ultimo prodotto di casa Blumhouse abbia raggiunto il primo posto al box office, spingendo al secondo Jurassic World – Il regno distrutto . Diretto dal regista Jeff Wadlow (Kick-Ass 2 ) con due giovani star delle serie tv, Lucy ...

Video - Film.it ai Globi d'oro : chi sono i migliori italiani dell'anno? : MIGLIOR CORTOMETRAGGIO Stai Sereno di Daniele Stocchi Motivazione: Per come illustra, con assoluta economia di tempo e mezzi, e senza mai cadere nella pedanteria o nel pietismo, lo smarrimento e ...

I 10 migliori film sulla polizia : Ci sono i poliziotti nei film e i film sui poliziotti, che sono tutta un’altra pasta. Perché un poliziotto in un film può essere tante cose, può stare di sfondo, può agire diversamente dalla polizia, essere l’emblema dell’opposizione o anche molto superiore ai suoi colleghi e quindi di fatto non rappresentativo. Mentre un film sulla polizia vuole raccontare proprio il corpo. Questa settimana esce 211 – Rapina in corso che è più di un ...

I 10 film migliori per festeggiare il... Paranormal Day! : Non stiamo parlando solo di storie bizzarre che sembrano uscite da un film horror, ma anche di tutti quei fenomeni che non possono essere spiegati dalla scienza, appunto... Paranormali. Per celebrare ...

Marvel Cinematic Universe : i 10 migliori film della saga : Black Panther Il suo impatto mediatico si è fatto sentire più negli Stati Uniti che nel resto del mondo, merito della comunità afroamericana che rappresenta una percentuale non indifferente del ...

I migliori siti di Film in streaming : Abbiamo raccolto per voi una lista sempre aggiornata dei migliori siti di Film in streaming in Italiano con contenuti in HD e in italiano. Molti dei seguenti servizi permettono non solo di guardare Film ma anche Serie TV, teleFilm e altri contenuti in alta definizione. Inoltre, alcuni permettono anche di scaricare Film gratis da poter comodamente riprodurre sul proprio dispositivo anche senza essere connessi a Internet. ATTENZIONE: molti siti ...

