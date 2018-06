I fratellini morti a Messina | polemiche sui ritardi

Rogo Messina - una scuola sarà intitolatà ai due fratellini morti tra le fiamme : Ma intanto è polemica sui soccorsi. Il numero d'emergenza ha ricevuto l'allarme alle 4,07, ma l'avrebbe girato ai vigili del fuoco sei minuti dopo. Prima sarebbero stati avvertiti polizia e 118. La procura: "Indagheremo anche su questo".Continua a leggere

Messina - lacrime ai funerali di Francesco e Raniero i fratellini morti nel rogo in casa : lacrime e commozione a Messina per Francesco e Raniero , i due fratellini di 13 e 10 anni morti nel rogo della loro abitazione venerdì scorso: in migliaia stanno partecipando ai funerali . Le esequie ...

Messina - i funerali di Francesco e Raniero - fratellini morti nel rogo in casa : Lacrime e commozione a Messina per Francesco e Raniero, i due fratellini di 13 e 10 anni morti nel rogo della loro abitazione venerdì scorso: in migliaia stanno partecipando ai...

Messina : in migliaia ai funerali di Francesco e Raniero - i fratellini morti in un incendio : Messina si ferma oggi per l’ultimo saluto ai due fratellini morti in un incendio scoppiato nella loro abitazione. Per Francesco Filippo, tredici anni, e Raniero Messina, dieci anni, sono intervenute migliaia di persone: in piazza è stato allestito un maxischermo per permettere a tutti di seguire i funerali.Continua a leggere

Messina : fratellini morti in rogo - assessore Sicilia 'intitoleremo loro una scuola' : Palermo, 18 giu. (AdnKronos) - L'Istituto Boer – Verona Trento di Messina sarà intitolato a Francesco Filippo e Raniero Messina, i due fratellini morti venerdì scorso nell'incendio divampato nella loro abitazione. Ad annunciarlo è l'assessore all'Istruzione e alla Formazione professionale della Regi

fratellini morti a Messina : Francesco - 13 anni - bimbo eroe che si è lanciato nel rogo per tentare di salvare il piccolo Raniero : Prima ci hanno provato i genitori, respinti dalle fiamme e dal fumo che avevano invaso l'appartamento in via dei Mille a Messina, poi è stato lo stesso Francesco Filippo a tentare di...

INCENDIO MESSINA - fratellini morti IN CASA/ Video - i genitori distrutti : una vita per i figli : MESSINA, INCENDIO in un appartamento: MORTI due bambini. Ultime notizie: salvi i genitori e altri due fratelli, la polizia ha avviato le indagini per scoprire le cause del rogo(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 15:14:00 GMT)

