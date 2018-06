I 10 film italiani meno italiani degli ultimi anni

Video - film.it ai Globi d'oro : chi sono i migliori italiani dell'anno? : MIGLIOR CORTOMETRAGGIO Stai Sereno di Daniele Stocchi Motivazione: Per come illustra, con assoluta economia di tempo e mezzi, e senza mai cadere nella pedanteria o nel pietismo, lo smarrimento e ...

Star Wars in testa al box office ma tengono bene i film italiani : In testa al box office si piazza 'Solo: A Star Wars Story', con 1.866.600 euro ma tengono bene gli italiani: 'Dogman', al terzo posto, incassa in tutto 1.469.037 e 'Loro 2', al quarto, 2.356.540. Con '...

CANNES 71 - Le reazioni di Rai Cinema ai premi dei film italiani : Le congratulazioni di tutta la Rai agli autori e ai talenti premiati che portano l'Italia all'attenzione del mondo ".

Vincitore Palma d'Oro - Festival di Cannes 2018/ Chi è? Due film italiani in lizza : Dogman e Lazzaro felice : Chi vincerà la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2018? Continuano i pronostici e il toto-Vincitore ma ecco quali sono i titoli più accreditati...(Pubblicato il Sat, 19 May 2018 17:09:00 GMT)

Cannes 71 : tutto sui film italiani in concorso e non : Non sono poi così pochi gli italiani alla 71ma edizione del festival di Cannes: sono ben sette opere, tra lungometraggi e corti, sparse in quasi tutte le sezioni. Si parte oggi con Samouni Road di Stefano Savona che vanta le meravigliose animazioni di Simone Massi, ormai una garanzia nel settore. Tra l’onirico e il poetico raccontano la vicenda di una famiglia sterminata a Gaza nel 2009 quasi per intero. Ventinove morti ammazzati, a cui il ...

Milanoir : il titolo ispirato ai classici film "crime" italiani anni '70 ha una data di uscita : Good Shepherd Entertainment e lo sviluppatore indipendente Italo Games hanno rivelato che Milanoir, il sanguinoso action game ispirato ai classici film "crime" italiani degli anni '70, sarà lanciato il 31 maggio 2018. Il gioco sarà disponibile su Nintendo Switch e PC Windows, come anche su PlayStation 4 e Xbox One.ispirato a film classici come Milano Calibro 9 e Almost Human (Milano odia: la polizia non può sparare), Milanoir è una storia di ...

Ermanno Olmi - l’albero degli zoccoli/ Palma d'Oro a Cannes : tra i 100 film italiani da salvare : l’albero degli zoccoli, Ermanno Olmi: Il film Palma d’oro a Cannes, ecco la sua trama e colonna sonora raccontata direttamente dal regista tramite una nota del CD.(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 23:13:00 GMT)

“LORO 1” DI PAOLO SORRENTINO AL CINEMA/ Il film su Silvio Berlusconi che dividerà come al solito gli italiani : "Loro 1" di PAOLO SORRENTINO arriva oggi al CINEMA: la prima parte del biopic su Silvio Berlusconi, interpretato da Toni Servillo. Il secondo capitolo esce il 10 maggio(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:10:00 GMT)

10 film italiani che hanno raccontato il nuovo mondo del lavoro : Il cinema racconta sempre il presente. Anche quando i film sono ambientati nel passato o nel futuro. Nei nostri anni non c’è stato nulla di più presente della crisi economica e dei conseguenti mutamenti del mondo del lavoro. Sono più di 20 anni che il lavoro stabile come lo conoscevamo non esiste più e che chi cerca lavoro mette in conto un lungo periodo di instabilità. Il cinema italiano questo l’ha raccontato in diverse fasi e in diverse ...