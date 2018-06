ho Mobile comincia a farsi conoscere con spot televisivi e motti dialettali

Sono cominciati i test dell'autoMobile a due ruote (apparentemente una moto) : Nel 1961 sulla rivista Car Life fece la sua comparsa un’automobile avveniristica a due ruote. La macchina del futuro si chiamava Ford Gyron. Era una vettura a due posti che per stare dritta usava il giroscopio. Il modello originale fu esposto al Motor Show di Detroit. Non fu mai prodotta. Il bellissimo ma malaugurato prototipo, in fibra di vetro, andò distrutto in un incendio l’anno dopo. Per fortuna il design ...