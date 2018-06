Hitman 2 - prova

eurogamer

(Di sabato 23 giugno 2018) Quando il nuovo millennio aveva ormai compiuto il primo anno di vita, con buona pace dei terrorizzati teorici del millennium bug, un oscuro personaggio faceva il suo esordio in modo silenzioso e pacato, com'era nella sua natura. Non sapevamo ancora che ci saremmo ritrovati nei panni dell'assassino perfetto: l'Agente 47. Non lasciatevi ingannare dalla glaciale calma di questo personaggio, parliamo di un professionista in grado di colpire qualsiasi bersaglio proprio perché "costruito per farlo". Nel novembre del 2000 scoprivamo infatti che 47 altro non è che una creatura generata in laboratorio, portato alla vita per diventare un sicario infallibile. Sconvolto dalla scoperta della sua vera natura, il nostro pelato antieroe cerca ed ottiene la vendetta contro il suo stesso creatore, ritrovandosi in seguito angosciato, spento, senza più uno scopo per cui vivere. Lo ritroviamo due anni dopo ...