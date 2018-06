Hitman 2 - prova : Quando il nuovo millennio aveva ormai compiuto il primo anno di vita, con buona pace dei terrorizzati teorici del millennium bug, un oscuro personaggio faceva il suo esordio in modo silenzioso e pacato, com'era nella sua natura. Non sapevamo ancora che ci saremmo ritrovati nei panni dell'assassino perfetto: l'Agente 47. Non lasciatevi ingannare dalla glaciale calma di questo personaggio, parliamo di un professionista in grado di colpire ...