eurogamer

: Hitman 2: nuove indiscrezioni sulle possibili location del gioco #Hitman2 - Eurogamer_it : Hitman 2: nuove indiscrezioni sulle possibili location del gioco #Hitman2 -

(Di sabato 23 giugno 2018)2 è stato presentato poche settimane fa e, a E3 concluso, sembra proprio che le notizie riguardo l'atteso titolo non smetteranno di fluire nonostante il titolo non sia ancora sugli scaffali.Ebbene come riporta PlayStationlifestyle su reddit sono comparse alcunedove potrebbe snodarsi la campagna dello stealth game. Qualcuno a quanto pare avrebbe setacciato il codice di, e tra le stringe comparirebbero riferimenti a determinate aree inclusa la Nuova Zelanda, gli USA, la Colombia e l'India.naturalmente non vi sono conferme alcune riguardo questi posti, e non sappiamo quanto questa fuga di notizie possa essere in un qualche modo attendibile, per cui non rimane che attendere dettagli ufficiali in merito aldi IO Interactive e Warner Bros.Read more…