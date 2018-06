H1Z1 su PS4 offre vantaggi in termini di gameplay ai possessori di Pro - analisi

H1Z1 : Battle Royale (PS4) - prova : H1Z1 è simile a uno zombie sotto molti aspetti: semplicemente si rifiuta di morire. Dopo un inizio abbastanza lento come simulatore di sopravvivenza post-apocalittico nel 2015, il gioco ha introdotto una modalità Battle Royale che gli ha permesso di scalare le classifiche di Steam.Sfortunatamente, a causa di una generale carenza di aggiornamenti e dell'arrivo di concorrenti come PUBG e Fortnite, che offrivano un gameplay più soddisfacente e ...

L'open beta di H1Z1 su PS4 è stata scaricata da oltre 7 milioni di giocatori : L'open beta di H1Z1: Battle Royale di Daybreak Game Company continua a macinare ottimi numeri, dopo gli 1,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore e i 4,5 milioni a tre giorni dal lancio, ecco arrivare altri dati piuttosto positivi.Come riportato dagli stessi sviluppatori su Twitter, L'open beta di H1Z1 su PlayStation 4 è stata scaricata da oltre 7 milioni di giocatori. Numeri abbastanza importanti che farebbero pensare al gioco come diretto ...

H1Z1 Battle Royale : un video mette a confronto le versioni PS4 e PS4 Pro : L'open beta di H1Z1 Battle Royale su PS4 è stata piuttosto sorprendente in termini di numeri, in soli 3 giorni dal lancio, infatti, sono stati registrati 4.5 milioni di giocatori. Ma come si comporta il gioco di Daybreak Game Company sulle console di Sony?A questa domanda, arriva la puntuale risposta di Digital Foundry, che ha preso in esame le versioni PS4 e PS4 Pro di H1Z1 Battle Royale. Stando all'accurata analisi della redazione britannica, ...

H1Z1 : Battle Royale a quota 4.5 milioni di giocatori su PS4 in tre giorni : È stata una sorpresa abbastanza grande che la beta PS4 di H1Z1: Battle Royale di Daybreak Game Company abbia attirato 1,5 milioni di giocatori nelle prime 24 ore. Tuttavia, molto più rilevante è il fatto che il gioco stia seguendo questo ottimo ritmo. Come riporta Dualshockers, nei primi tre giorni dal lancio, H1Z1: Battle Royale ha registrato 4.5 milioni di giocatori.Le notizie arrivano tramite l'account Twitter ufficiale di H1Z1. Riferendo il ...

H1Z1 supera quota 1 - 5 milioni di giocatori su PS4 : Il genere Battle Royale è decisamente quello più in voga negli ultimi tempi, grazie ad apprezzati titoli come Fortnite e PlayerUnknown's Battlegrounds, ma anche il coraggioso H1Z1 sta già riscuotendo un grande successo grazie al debutto su console e sembra che molti giocatori stiano apprezzando il gioco su PS4.Come riporta Dualshockers, lo sviluppatore ed editore Daybreak Games ha annunciato che H1Z1 ha raggiunto oltre 1,5 milioni di giocatori ...

Oltre 200.000 giocatori connessi in contemporanea su PS4 per la open beta di H1Z1 : Quando H1Z1 è stato lanciato ufficialmente (in versione open beta) per PlayStation 4, molti hanno pensato che sarebbe stato ben accolto. Tuttavia, nessuno probabilmente pensava che sarebbe stato accolto così bene quasi all'istante. Come segnala PlayStation LifeStyle, mentre Daybreak Game Company continua a provare a migliorare i server per il gioco, la beta aperta di H1Z1 ha già accumulato più di 200.000 giocatori simultanei online su PS4, come ...

Al via oggi la open beta di H1Z1 su PS4 : In seguito alla conclusione della closed beta di H1Z1, Daybreak ha lanciato oggi la open beta del titolo su PS3, che sarà giocabile gratuitamente da tutti gli utenti che vogliano avere un assaggio di questo classico Battle Royale.Volendo venire in contro ai giocatori, gli sviluppatori hanno annunciato inoltre che non servirà alcuna chiave né tantomeno un abbonamento PlayStation Plus per giocare. Basterà scaricare il client di H1Z1 sulla propria ...