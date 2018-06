Guardia finanza | 247 evasori totali

La Guardia di Finanza di Savona celebra l'anniversario della fondazione e traccia un bilancio delle operazioni poste in essere : Nel corso della cerimonia che, in ossequio al principio di contenimento dei costi, si è tenuta a carattere interno, presso la Caserma Damiano Chiesa di Savona , alla presenza degli Ufficiali e del ...

Guardia di Finanza - cambio al vertice a Varese : il Generale di Brigata Marco Lainate nuovo comandante : Laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche ed in Scienza della Sicurezza economico-finanziaria , e insignito del titolo di alta qualificazione "Scuola di Polizia Tributaria" e "Istituto Alti ...

Matteo Salvini dalla Guardia di finanza rilancia il condono : "Chiudere da subito tutte le cartelle esattoriali di Equitalia per cifre inferiori ai 100 mila euro, per liberare milioni di italiani incolpevoli ostaggi e farli tornare a lavorare, sorridere e pagare le tasse". Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini . "Ora tocca al governo - aggiunge - semplificare il sistema fiscale e ridurre le tasse".Il ministro dell'Interno ha partecipato alle celebrazioni del 224° anniversario della Fondazione ...

Sicilia : 22 giugno 244° anniversario della fondazione della Guardia di finanza : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - Si terrà venerdì 22 giugno , alle 9.30, nella sede del comando interregionale dell’Italia sud-occidentale e del comando regionale Sicilia della Guardia di finanza , di via Cavour, a Palermo, la cerimonia militare per il 244° anniversario della fondazione delle Fiamme Gia

Guardia di Finanza - ecco i numeri. Mille grandi evasori per 2 - 3 miliardi : I dati diffusi in occasione della festa del corpo sono riferiti all'attività tra il 1 gennaio 2017 al 31 maggio 2018

Guardia di Finanza e grandi evasori : un bottino da 2 - 3 miliardi sottratto al Fisco : 'Sfiorano i 23.000 i reati fiscali denunciati in un anno e mezzo di attività. Il 67% di questi sono rappresentati dagli illeciti più insidiosi e pericolosi per la stabilità economico-finanziaria del ...

Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati : Tre giornalisti, Ferruccio Sansa del Fatto Quotidiano, Marco Preve di Repubblica e Matteo Indice della Stampa, sono stati interrogati per tre ore in caserma dalla Guardia di Finanza di Bolzano. I tre giornalisti sono stati sentiti su richiesta della Procura The post Tre giornalisti che indagavano sui soldi della Lega sono stati fermati dalla Guardia di Finanza e interrogati appeared first on Il Post.