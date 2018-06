Guardia Costiera a navi in acque libiche | Rivolgetevi a Tripoli

Migranti - Guardia Costiera alle navi : "In acque libiche chiamate Tripoli" : Salvini: "Imbarcazioni Ong si scordino l'Italia. La Lifeline chiede aiuto: "Servono rifornimenti". Malta: "Torni indietro per evitare esclation"

Lifeline lancia l'allarme : "Scorte finite"<br>Guardia Costiera italiana : "Non chiamateci più" : La Lifeline questa mattina ha lanciato l'allarme con un tweet: "Mv_Lifeline si trova con più di 200 persone a sud di Malta in acque internazionali. Poiché alcune scorte sono finite, oggi dobbiamo fare rifornimento alla nave. Abbiamo bisogno di medicine, coperte, ecc.".Come noto, la Lifeline ha 224 migranti a bordo recuperati a nord della Libia ed è in attesa di sbarcare da 24 ore. L'Italia la considera "fuori legge" e Malta ha rifiutato di ...

Dopo la Lifeline - bloccati anche 110 migranti davanti al porto di Pozzallo su un mercantile. La Guardia Costiera italiana 'Non chiamateci ... : Sono in 334 adesso ad essere bloccati in mare. Ai 224 a bordo della Lifeline si aggiungono i 110 salvati dal mercantile danese Alexander Maersk e da ieri sera fermo davanti al porto di Pozzallo in ...

Migranti - Guardia Costiera italiana alle Ong davanti alla Libia : 'Non chiamateci più' : 'In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano'. Così Salvini su Fb. 'La Lifeline, ...

Migranti - Guardia Costiera italiana alle Ong davanti alla Libia : «Non chiamateci più» : «In questo momento le navi di due Ong sono nel Mediterraneo, in attesa di caricare immigrati. Le navi di altre tre Ong sono ferme in porti Maltesi. Che strano». Così Salvini su Fb....

Migranti - Lifeline chiede aiuto : “Servono rifornimenti”. La Guardia Costiera a tutti i soccorritori : “Da oggi chiamate la Libia” : La nave Lifeline con 224 Migranti a bordo continua a rimanere in alto mare e lancia una prima richiesta di aiuto in attesa di un porto sicuro dove attraccare, mentre la Guardia costiera italiana diramata una circolare per chiarire che nel caso in cui si verifica un evento di ‘distress’, una richiesta di soccorso, nelle acque di Ricerca e soccorso della Libia, le autorità competenti sono quelle libiche e bisogna coordinarsi in primo ...

La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più - rivolgetevi a Tripoli” : La nave Lifeline resta ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e intanto la Guardia Costiera italiana lancia un avviso ai comandanti delle imbarcazioni che incrociano in zona libica: «Non chiamateci più, rivolgetevi a Tripoli». Questo il testo della nota: «Da questo moment...

Richiesta di aiuto dalla Lifeline. La Guardia Costiera italiana : "Non chiamateci più" : Al terzo giorno in mare con 224 migranti a bordo la Ong tedesca ha bisogno di farmaci, cibo e coperte. E dalla sala operativa di Roma parte una nota a tutti i comandanti che incrociano in zona Sar libica. "Rivolgetevi a Tripoli"

TONINELLI CONTRO NAVE ONG LIFELINE/ "Guardia Costiera indaghi su regolarità" : nuovo asse con Salvini? : TONINELLI, "ridiscutere accordo sulla Tav". Intanto il ministro delle Infrastrutture offre la sponda a Salvini e si schiera CONTRO la NAVE Ong LIFELINE battente bandiere olandese.(Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 13:27:00 GMT)

Nave della Guardia Costiera verso Pozzallo con 519 a bordo : Conclusa un’odissea che andava avanti dal 12 giugno. Eurostat diffonde i dati sui richiedenti asilo nel 2018: domande in calo del 15%, Germania, Francia e poi l’Italia ui Paesi con più richieste

La Nave Diciotti della Guardia Costiera naviga verso Pozzallo. Sbarco di 519 migranti in serata : 11:52 - La Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana ha ricevuto l'indicazione di sbarcare nel porto di Pozzallo (Ragusa). A bordo 519 persone salvate in diversi interventi in mare e un cadavere recuperato dal mercantile Vos Thalassa che ha soccorso 212 migranti. L'attracco della Diciotti a Pozzallo è previsto per stasera tardi. Nave Diciotti Guardia Costiera bloccata in mare con 522 migranti. Nuovo caso Aquarius? La Nave Diciotti della ...

Nave della Guardia Costiera con 522 migranti bloccata al largo. "Siamo in attesa di un porto" : Naviga ancora avanti e indietro, in attesa di istruzioni da parte del ministero dell'Interno, la Nave Diciotti della Guardia Costiera con a bordo 522 profughi salvati da diversi mercantili e dalla Trenton della Us navy. Il destino della Nave "dovrebbe sbloccarsi nel pomeriggio", fanno sapere dalla Guardia Costiera di Roma. "Siamo attualmente in fase stallo, in attesa che il ministero dell'Interno ci dia indicazione del porto dove dirigere la ...

Nave della Guardia Costiera con 522 naufraghi a bordo attende da giorni un ‘porto sicuro’ : Peri 42 migranti salvato dalla Nave americana Trenton l'odissea non è finita. I naufraghi sono stati recuperati dalla Nave Diciotti della Guardia Costiera italiana: in tutto sono 522 le persone a bordo, stremate dopo giorni di navigazione nei pressi di Malta. Si attende la decisione del ministro degli Interni Matteo Salvini.Continua a leggere

Migranti : nave Guardia Costiera con 500 ancora a sud di Malta : E' ancora a sud di Malta nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, che ha a bordo 523 Migranti salvati nei giorni scorsi da alcune navi commerciali al largo della Libia. La nave ha concluso ieri ...