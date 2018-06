Elicottero della Guardia Costiera salva turisti in mare a Peschici : Dopo essersi tuffati tra onde alte fino a tre metri nel mare di Peschici (Foggia), non riuscendo piu’ a tornare a riva, due turisti svedesi, padre e figlio, e il bagnino che si e’ precipitato a soccorrerli riuscendo a portarli in salvo sulla scogliera, sono stati recuperati da un Elicottero della Guardia Costiera. Il velivolo ha dovuto eseguire una manovra di ‘hovering’, volando a pochi metri dalle rocce, mentre un ...

Guardia Costiera - come funziona il soccorso nel Mediterraneo : Dall'allerta al recupero dei naufraghi alla deriva, dalla navigazione all'attracco in porto: ecco come si articolano le tappe del coordinamento. Operazioni coordinate e ruolo delle ong

Migranti - Guardia Costiera a navi in acque libiche : rivolgetevi a Tripoli. La Spagna ne salva 569 : È il messaggio scritto dalla Guardia costiera italiana per tutte le navi che si trovano in zona libica nel momento in cui si verifichi un’emergenza. Intanto una nave cargo, la Alexander Maersk, battente bandiera danese, con a bordo più di 110 Migranti soccorsi nel Mediterraneo, è da ieri davanti al porto di Pozzallo, in attesa di ricevere l'autorizzazione a entrare nel porto...

Migranti : Calderoli - bene Guardia Costiera operi nelle nostre acque : Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “bene l’annuncio della nostra Guardia costiera a tutte le imbarcazioni che si trovano in acque libiche di rivolgersi alla Guardia costiera libica e di coordinarsi con il centro di comando di Tripoli. Una comunicazione di buon senso, che arriva con alcun anni di ritardo”. Lo afferma Roberto Calderoli, della Lega, vicepresidente del Senato.“Finalmente -aggiunge- sta diventando chiaro che ...

Lifeline lancia l'allarme : "scorte finite". Guardia Costiera italiana : "Non chiamateci più" : La Lifeline questa mattina ha lanciato l'allarme con un tweet: "Mv_Lifeline si trova con più di 200 persone a sud di Malta in acque internazionali. Poiché alcune scorte sono finite, oggi dobbiamo fare rifornimento alla nave. Abbiamo bisogno di medicine, coperte, ecc.".Come noto, la Lifeline ha 224 migranti a bordo recuperati a nord della Libia ed è in attesa di sbarcare da 24 ore. L'Italia la considera "fuori legge" e Malta ha rifiutato di ...

Migranti - la Guardia Costiera italiana : "Non chiamateci più - rivolgetevi a Tripoli" : In caso di chiamate di emergenza da parte di barconi che si trovino all'interno dell'area 'Sar' (Search and Rescue) libica, l'autorità competente è quella del governo di Tripoli...

La Spagna soccorre 569 migranti. La Guardia Costiera italiana alle navi in acque libiche : “Non chiamateci più” : Le autorità spagnole hanno soccorso 569 migranti nel Mediterraneo provenienti dall’Africa che stavano attraversando il Mediterraneo tra le Canarie e l’Andalusia a bordo di 21 imbarcazioni. Intanto la nave Lifeline è ferma ormai da giorni a Sud di Malta con 224 migranti a bordo, una porta container è bloccata al largo di Pozzallo e la Guardia cost...

Migranti - Guardia Costiera alle navi : "In acque libiche chiamate Tripoli" : Salvini: "Imbarcazioni Ong si scordino l'Italia. La Lifeline chiede aiuto: "Servono rifornimenti". Malta: "Torni indietro per evitare esclation"

Dopo la Lifeline - bloccati anche 110 migranti davanti al porto di Pozzallo su un mercantile. La Guardia Costiera italiana 'Non chiamateci ... : Sono in 334 adesso ad essere bloccati in mare. Ai 224 a bordo della Lifeline si aggiungono i 110 salvati dal mercantile danese Alexander Maersk e da ieri sera fermo davanti al porto di Pozzallo in ...