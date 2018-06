Grave incidente agricolo | il trattore si ribalta e lo schiaccia | è grave

Latina - incidente all'alba : morta una ragazza di vent'anni - l'amica alla guida ferita Gravemente : Una ragazza di circa 20 anni è morta e una sua amica, che era alla guida, è rimasta gravemente ferita a seguito di un incidente stradale in auto avvenuto questa mattina a Latina,...

Incidente a Messina : bimbo di 4 anni travolto da un’auto - è Grave in ospedale : Un bambino di quattro anni è stato portato in ospedale in gravissime condizioni: secondo quanto emerso, il piccolo è stato investito da un'auto in retromarcia nel cortile di un condominio del quartiere Giostra di Messina. Attualmente si trova ricoverato al Policlinico di Messina.Continua a leggere

Mestre - Grave incidente sulla romea : un morto 1 0 feriti/ Ultime notizie - riaperta la corsia preferenziale : Mestre, incidente gravissimo sulla romea, Ultime notizie, un morto e 10 feriti gravi: tir piomba su tre auto. E' accaduto meno di un'ora all'altezza di una rotonda(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 16:17:00 GMT)

Cambogia : il principe Ranariddh Gravemente ferito in incidente stradale - morta la moglie : L’auto sulla quale viaggiava la coppia si è scontrata con un taxi che viaggiava nella direzione opposta. Lo schianto non ha dato scampo a Ouk Phalla. Norodom Ranariddh è ora ricoverato in ospedale.Continua a leggere

Napoli - incidente su un traghetto : morto un uomo - Grave una donna : Tragedia a bordo del traghetto Gnv Atlas, che sarebbe dovuto partire da Napoli alla volta di Palermo nella serata di ieri. Le vittime dell'incidente sono due cittadini indonesiani, un uomo ed una ...

Roma - investe 26enne e fugge : è Grave/ Ultime notizie - incidente Lungotevere : fermata auto pirata sospetta : Roma, investe 26enne e fugge: è grave. Le Ultime notizie sull'incidente avvenuto sul Lungotevere de' Cenci: fermata auto pirata sospetta. La donna è in prognosi riservata(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 18:54:00 GMT)