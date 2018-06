Grande serata ai Vida Loca | con il ritmo di Dj Zarin

WIND MUSIC AWARDS 2018/ Diretta e scaletta seconda serata : Francesco Gabbani pronto per il Grande palco : WIND MUSIC AWARDS 2018, Diretta della seconda serata: scaletta e cantanti previsti oggi, martedì 12 giugno. Tutti gli ospiti e le informazioni per seguire l'evento in streaming.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:46:00 GMT)

Ross Butler ha avuto la serata della vita grazie ad Ariana Grande e Kanye West : Uno di noi The post Ross Butler ha avuto la serata della vita grazie ad Ariana Grande e Kanye West appeared first on News Mtv Italia.

Grande TENNIS A L'AQUILA : SOLD OUT PRIMA SERATA AL CIRCOLO - CON TAPPA AVVICINAMENTO AGLI INTERNAZIONALI : ... cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti. 'C'è GRANDE attesa per l'evento più importante mai organizzato al CIRCOLO TENNIS della nostra città, ci aspettiamo grandi ...

Analisi Auditel : La serata di martedì 29 maggio 2018 fra il Grande fratello e diMartedì : La serata parte con la curva blu del Tg1 che scorre nettamente al comando subito sotto la linea del 25% di share, mentre la curva arancione del Tg5 scorre subito sotto la soglia del 20% di share. La curva nera del Tg La7 scorre poco sotto la soglia del 10%, con quella rossa del Tg2 che poi questa soglia la supera. Nell'access time al comando la curva blu dei Soliti ignoti che scorre fra il 15 ed il 22% di share, con la curva di Striscia la ...

Alessandro LeoGrande - la serata del Sindacato degli scrittori per ricordarlo : “La sua battaglia fu culturale e politica” : Il 26 novembre scorso è morto a 40 anni a Roma il giornalista e scrittore Alessandro Leogrande. Collaboratore per Radio 3 Rai e il Corriere del Mezzogiorno, si occupava di migranti, caporalato e nuove mafie. Ma la sua passione per la scrittura andava anche oltre, con la pubblicazione di reportage narrativi frutto delle sue inchieste. Ora, a quasi un anno dalla scomparsa, il Sindacato scrittori Slc-Cgil (di cui Leogrande faceva parte) ha ...

Grande Fratello 2018 - 5 nomination e eliminati/ Barbara D'urso tiene testa alla Incontrada ma perde la serata : Simone Coccia Colaiuta è il primo finalista del Grande Fratello 15. eliminati Angelo e Lucia Bramieri, Fabiana Britto entra nella Casa per qualche giorno.(Pubblicato il Wed, 23 May 2018 10:51:00 GMT)

Grande Fratello - Aida Nizar sconcerta Barbara D'Urso : in diretta in prima serata senza mutande : Lo ha annunciato lei, Aida Nizar , al pubblico del Grande Fratello . L'ex concorrente spagnola, bullizzata da tutti i coinquilini nella sua , breve, permanenza nella casa, è entrata nello studio del ...

Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati/ Video : lacrime e coccole in serata (Grande Fratello) : Grande Fratello 2018, Lucia Orlando e Filippo Contri si sono lasciati! Dopo giorni di freddezza e crisi, il ragazzo chiarisce e chiude la storia: "È la cosa giusta da fare"(Pubblicato il Tue, 22 May 2018 09:45:00 GMT)

Ariana Grande ai Billboard Music Awards 2018 apre la serata “sottosopra” con No Tears Left To Cry (video) : Annunciata come attrazione di apertura di quest'anno, Ariana Grande ai Billboard Music Awards 2018 ha avuto l'onere di tagliare il nastro della cerimonia di domenica 20 maggio a Las Vegas, che ha premiato gli artisti dalle migliori performance nelle classifiche Billboard dell'ultimo anno. La popstar 24enne, in procinto di rilasciare il quarto album di inediti in carriera, ha realizzato un'altra performance del suo singolo attualmente in ...

'Infinitamente Novello' : al Politeama una serata per ricordare il Grande comico : ... l'indimenticabile attore che ha fatto ridere tante generazioni grazie ai suoi film e ai suoi spettacoli. Il ricavato dell'evento, organizzato da Fondazione Elsa in collaborazione con la famiglia ...

Florenzi : "Serata speciale per un romano - può essere l'inizio di una Grande storia" : Florenzi A ROMA TV Cosa provi? Sensazioni positive, è un bellissimo stadio, sarà una bellissima partita di calcio e un gradissimo spettacolo per tutto il mondo. Siamo qui e vogliamo godercela fino in ...

Foligno - Grande successo della serata dedicata all'artigianato : Ma la vera rivoluzione sarà gli spettacoli e gli intrattenimenti che ruoteranno intorno a tutto questo. Sono in programma serate con dj di rilevanza nazionale, sfilate di moda e saranno presenti ...

A Foligno Grande successo di una serata dedicata all'artigianato : Ma la vera rivoluzione sarà gli spettacoli e gli intrattenimenti che ruoteranno intorno a tutto questo. Sono in programma serate con dj di rilevanza nazionale, sfilate di moda e saranno presenti ...

Grande Fratello 15 : cambio di palinsesto - andrà in onda lunedì 23 aprile in prima serata su canale 5 : Ennesimo cambio di palinsesto a Mediaset: Grande Fratello 15 si sposta a lunedì sera in prima serata su canale 5 e non più il martedì come previsto. Non sappiamo se sia un cambio definitivo o soltanto relativo a lunedì 23 in quanto il direttore di rete Piersilvio Berlusconi avrebbe deciso di mandare in onda martedì prossimo la semifinale d’andata della Champions League tra Roma e Liverpool. Grande Fratello 15 trasloca al lunedì ...