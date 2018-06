Gp Francia | Vettel | ' Ho esagerato un po' cercando il giro'

F1 Francia - Ferrari - Vettel : «Spingevo ma ho esagerato» : LE CASTELLET - Vettel non può essere soddisfatto del risultato ma la prova è stata buona. Difficile fare meglio qui contro queste Mercedes. 'È stato difficile trovare il bilanciamento, ho provato a ...

F1 Francia - Ferrari - Vettel : «Ho buone sensazioni» : LE CASTELLET - 'È stato difficile trovare il bilanciamento, ho provato a spingere ma ho esagerato e ho perso l'auto, perdendo anche tempo' . È realista Vettel, che probabilmente su questa pista non ...

Gp di Francia - pole per Hamilton davanti a Bottas - terzo Vettel : 'La Q3 - aggiunge il campione del mondo della Mercedes ai microfoni di Sky - è andata così così, bellissimo tornare qui in Francia. Sono davvero entusiasta, ci stiamo divertendo molto'

F1 – Hamilton - Bottas e Vettel a caldo : le impressioni dei piloti più veloci dopo le qualifiche del Gp di Francia : Le parole di Hamilton, Bottas e Vettel subito dopo le qualifiche del Gp di Francia sul circuito Paul Ricard Sul circuito Paul Ricard, Lewis Hamilton torna a fare quello che gli riesce meglio fare: il britannico segna il tempo più veloce ed è poleman del Gp di Francia. È la 75ª pole position per il pilota dalle frecce d’argento, che partirà domani affiancato in prima fila da Valtteri Bottas, segnando così la seconda doppietta Mercedes di ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “Il terzo posto va bene - mi è mancato il giro perfetto. Domani sarà diverso..” : Sebastian Vettel deve accontentarti della terza posizione nelle qualifiche del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 sul tracciato di Le Castellet. Il leader della classifica generale si ferma ad oltre tre decimi da Lewis Hamilton e, a questo punto, deve iniziare a pensare alla gara di Domani, per provare a non perdere troppo terreno da una Mercedes che sembra davvero imprendibile. “Non posso lamentarmi di questo terzo posto ...

F1 - GP Francia 2018 : dominio Mercedes. Lewis Hamilton in pole position davanti a Valtteri Bottas. Sebastian Vettel terzo : Prima fila tutta Mercedes a Le Castellet. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas partiranno davanti a tutti domani nel GP di Francia. Le Frecce d’Argento sono tornate dominanti sul giro secco, forti della nuova power unit, rifilando quattro decimi alla Ferrari di Sebastian Vettel, che partirà dalla terza posizione. Più indietro, invece, Kimi Raikkonen, sesto. Le qualifiche, alla fine asciutte a parte qualche leggera goccia di pioggia, sono state ...

