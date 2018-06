Gp di Francia | pole per Hamilton davanti a Bottas | terzo Vettel

F.1 - GP di Francia - Lewis Hamilton conquista la pole position : Lewis Hamilton ha conquistato la pole position del Gran Premio di Francia, ottava tappa del Mondiale di Formula 1 2018. L'inglese della Mercedes si è giocato la pole position contro il suo compagno di squadra, Valtteri Bottas, battuto per poco più di un decimo. Terza posizione per Sebastian Vettel, che non è riuscito a tenere il passo delle Frecce dArgento sul giro singolo.La top ten. La Red Bull ha ottenuto metà dell'obiettivo che si era ...

Lewis Hamilton - GP Francia 2018 : “Qualifiche abbastanza semplici. Contento per la pole ma potevo fare meglio” : “Devo dire che non è andata male oggi“. Così Lewis Hamilton ha commentato le qualifiche del GP di Francia. Il campione del mondo in carica ha ottenuto la pole position al termine di una giornata praticamente dominata dalla Mercedes. “È stata un’ottima qualifica per noi“, ha poi proseguito Hamilton in conferenza stampa. “Il team ha fatto un grande lavoro, mettendo insieme la macchina di cui io e Valtteri ...

F1 - GP Francia 2018 : dominio Mercedes. Lewis Hamilton in pole position davanti a Valtteri Bottas. Sebastian Vettel terzo : Prima fila tutta Mercedes a Le Castellet. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas partiranno davanti a tutti domani nel GP di Francia. Le Frecce d’Argento sono tornate dominanti sul giro secco, forti della nuova power unit, rifilando quattro decimi alla Ferrari di Sebastian Vettel, che partirà dalla terza posizione. Più indietro, invece, Kimi Raikkonen, sesto. Le qualifiche, alla fine asciutte a parte qualche leggera goccia di pioggia, sono state ...

Hamilton espugna il… Castellet - pole position pazzesca del britannico nel Gp di Francia : Vettel fuori dalla prima fila : Lewis Hamilton conquista la pole position del Gp di Francia, dietro di lui si piazzano Valtteri Bottas e Sebastian Vettel. Splendido ottavo posto per Leclerc Dimenticata l’anonima gara di Montreal, Lewis Hamilton torna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position nel Gp di Francia, la settantacinquesima in carriera. Photo4 / LaPresse Prestazione pazzesca del pilota britannico che ferma il crono su un super ...

F1 - QUALIFICHE GP Francia 2018 : DOMINIO MERCEDES - POLE HAMILTON. VETTEL TERZO : F1, QUALIFICHE GP FRANCIA 2018 : Lewis Hamilton si conferma il più veloce sul circuito di Le Castellet e centra la POLE dopo aver dominato il venerdì di prove libere. MERCEDES che, forti delle nuove power-unit, sembrano davvero dominanti sul tracciato francese. Ferrari più attardata con Sebastian VETTEL TERZO e mai veramente in lotta per la POLE. Raikkonen delude con un paio di errori che pregiudicano l’esito della sua qualifica ...

