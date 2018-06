Golf – Eurotour | Bmw International Open | Edoardo Molinari diciassettesimo

sportfair

(Di sabato 23 giugno 2018) Ci sarà una gran volata finale per il titolo con sei giocatori al primo posto e almeno altri dieci in corsa, 17° con 214 (74 69 71, -2) colpi, è rimasto in alta classifica nel BMW(European Tour), che si sta svolgendo sul percorso delClub Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania. E’ risalito Lorenzo Gagli, da 63° a 42° con 218 (74 74 70, +2), e ha perso terreno Andrea Pavan, 62° con 220 (75 72 73, +4). Sarà gran volata finale con ben sei giocatori al comando con 211 (-5). Infatti l’australiano Scott Hend è stato raggiunto dai tedeschi Martin Kaymer e Maximilian Kieffer, che hanno una grande spinta dal pubblico di casa, dagli inglesi Chris Paisley e Aaron Rai e dal danese Lucas Bjerregaard, ma sono in corsa anche il finlandese Mikko Korhonen e il cileno Nico Geyger, settimi con 212 (-4), e gli otto concorrenti in nona posizione con 213 ...