Goletta Verde | Legambiente | 14 punti inquinati su 23 controllati 

: Ansa #news #Liguria: Le analisi di Goletta Verde sul mare in Liguria - LiguriaBT : Ansa #news #Liguria: Le analisi di Goletta Verde sul mare in Liguria - RadioBabboleo : Goletta Verde monitora le acque ligure: diversi i punti mare inquinati - - tigullio_tweet : Mare, diffusi i dati di Goletta Verde: fortemente inquinata la foce dell’Entella. Nuovo esposto di Legambiente… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Su 23di mare controllati dadi, 14 sono risultati con cariche batteriche elevate. Il monitoraggio e’ avvenuto tra l’8 e il 10 giugno scorsi. I prelievi sono avvenuti nei pressi delle foci di fiumi e torrenti, spesso frequentati dai bagnanti. Tre iche sono “sorvegliati speciali” con “criticita’ storica” e su cuipresentera’ esposti alle procure competenti per territorio. Sono: la foce del torrente Argentina a Arma di Taggia, la foce del torrente Maremola a Pietra Ligure, la foce del torrente Entella tra Chiavari e Lavagna. In provincia di Imperia sei imonitorati e cinque giudicati fortemente. In provincia di Savona icontrollati sono stati 5 e 2 quelli fortemente. In provincia di Genova 5 i controlli, 3 quelli fortemente. In provincia della Spezia ...