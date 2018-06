Gli appuntamenti del fine settimana a Lecco

San Giovanni - lo spettacolo dei droni fa saltare tutti Gli appuntamenti previsti in piazza Castello : Sorpresa , poco gradita, dell'ultima ora per San Giovanni. Le misure necessarie allo svolgimento dello spettacolo dei droni in piazza Castello di domani sera fanno saltare tutti gli altri spettacoli previsti nel pomeriggio e in serata in piazza Castello. Sul sito del comune si legge "Il Programma sul depliant non è più aggiornato". Salta quindi il programma che prevedeva: Ore 16.30 " ...

Estate a San Severino - ecco Gli appuntamenti : Tutto il centro storico si animerà, poi, il 30 giugno per la nuova edizione di " Nottambula ", serata dedicata a musica, animazione, spettacoli di artisti di strada e letture con negozi e musei ...

Gran Premio di Francia F1 - tutti Gli appuntamenti su Sky : Nuovo appuntamento con la Formula 1 e il Gran Premio di Francia su Sky Sport: tutti gli appuntamenti Dopo il Gran Premio di Canada, tornano ad accendersi i motori della Formula 1 con il Gran Premio di Francia in programma domenica 24 giugno su Sky Sport F1. Scopriamo insieme tutti gli appuntamenti e le gare previste da venerdì fino a domenica. Gran Premio di Francia F1 su Sky Sport Tutto pronto per il Gran Premio di Francia MotoGp in onda da ...

Gli appuntamenti di sabato 23 giugno a Bologna e dintorni : Tonino Carotone al Botanique : ... nel pomeriggio speciali visite in Pinacoteca e itinerario sonoro in zona universitaria; alla sera prosegue l'Opentour Art Fest con mostre, spettacoli e performance fino a mezzanotte. LA ...

Capodimonte - Gli appuntamenti di cultura e musica del weekend. : Il gruppo, sempre presente a queste feste, propone spettacoli che narrano di devozione e di antiche feste contadine che si esprimono proprio attraverso la magica trilogia del suono, del canto e del ...

Passeggiate tra i sentieri delle balze - spettacoli - notti bianche e in piazza Grande si corre Giostra : Gli appuntamenti : VENERDI' 22 GIUGNO Arezzo Sarà un vero e proprio compleanno in musica quello organizzato dall'Accademia D.I.M.A. DoReMi International Music Academy di Arezzo per il Gruppo Polifonico "Francesco ...

Calendario deGli appuntamenti dal 23 giugno al 1° luglio 2018 : ... www.liveticket.it/beatvillage sabato 23 giugno 2018 Rimini Terme, viale Principe di Piemonte Rimini Miramare La Notte Celeste Terme aperte in Emilia Romagna: spettacoli, eventi, fuochi d'artificio, ...

Milano Rally Show 2018 : Gli appuntamenti con le tre incredibili prove ad Arese : Sabato 28 e Domenica 29 luglio presso la pista, l’area adiacente a il centro di Arese, per il secondo anno si può vivere l’emozione unica di assistere alle prove speciale del Milano Rally Show 2018 Milano si conferma città di grandi ed esclusivi appuntamenti sportivi: è, infatti, tutto pronto per la seconda edizione del Milano Rally Show. IL CENTRO, tra i partner ufficiali dell’iniziativa, ospiterà tre entusiasmanti prove speciali presso LA ...

Estate a Vasto - tutti Gli appuntamenti : la musica domina la scena : Nomi di richiamo e spettacoli per un pubblico con gusti diversi. " E' una proposta ricca e varia costruita dall'amministrazione comunale in collaborazione con tante realtà locali " , spiega il ...

Siamo tutti un po’ Messi : aspiranti campioni - che toppano Gli appuntamenti decisivi con la vita : Nessuno vuole essere Robin. Tradotto: tutti ambiamo a diventare Batman, il protagonista, non l’aiutante. Noi, proprio come Leo Messi, che sin da bambino sogna di trascinare l’Argentina a quel titolo Mondiale che le manca dal 1986. La Pulce, nonostante i 169 centimetri, ha preso sulle spalle la sua Nazionale anche a Russia 2018: d’altronde lui è il «supereroe» che ogni giovane calciatore spera di diventare, con oltre 700 gol realizzati in ...

Be Here - Bologna Estate 2018 Gli appuntamenti di mercoledì 20 giugno : In collaborazione con Amnesty International Italia, Dipartimento di Sociologia e Diritto dell'Economia dell'Università di Bologna http://www.BolognaEstate.it/map-of-transitions-trasversalita-...

Municipio X : Festa della musica - Gli appuntamenti : Roma – La Festa della musica si terrà giovedì 21 giugno, con il patrocinio di Roma Capitale. A partire dalle 16 e fino alle 24, la musica raggiungerà i cortili, le strade più conosciute, gli angoli più inaspettati per una kermesse che saluta l’arrivo dell’estate. Tutti sono invitati a suonare, cantare e partecipare con modalità semplici. Amatori e professionisti. Ognuno potrà prendere il proprio strumento o scegliere il proprio ...

Nel quartiere Giardino un intenso programma di appuntamenti per Gli amanti dello sport : Attraverso questo progetto, lo sport, in tutte le sue sfacettature, dal divertimento alla disciplina, si pone come strumento di promozione di comunità: l'attività fisica e motoria praticata in modo ...

Vela – Tutti Gli appuntamenti estivi del circolo vela del Gargnano sul Lago di Garda : Tante regate prima di Gorla & Centomiglia, anticipate dal Circuito Internazionale del Catamarano M 32. Il 22 settembre la Childrenwindcup. Si parte a fine giugno con il trofeo Danesi, a metà luglio il Trofeo Alpe del Garda alla base di Campione Univela Fine giugno e macchina a pieno regime per il circolo vela Gargnano sul Lago di Garda. Gli eventi dell’estate si apriranno con il 40° Trofeo Danesi (Optimist) il 30 giugno-1 luglio; la ...