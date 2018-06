Giochi del Mediterraneo – Nuoto | primo oro per l’Italia | Simona Quadarella vince gli 800

Vela - Giochi del Mediterraneo 2018 : partenza a razzo dell’Italia! Azzurri da podio in tutte le classi! : Sono iniziate oggi le regate di Vela a Tarragona, sede dei Giochi del Mediterraneo 2018. Ottima partenza da parte dei velisti italiani, che nella prima giornata hanno dimostrato di poter dire la loro per il podio finale. Il programma odierno, però, non è stato portato a termine: le gare sono cominciate in ritardo, motivo per cui le due prove finali, della classe RS:X, sono state cancellate. Italia in testa nel Laser Radial femminile. Silvia ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Luca Pizzini illumina il Mare Nostrum! Dominio schiacciante nei 200 rana! : Una giornata che non sembra finire mai quella del Campclar Aquatic Center di Tarragona (Spagna), sede della prima giornata di gare del Nuoto dell’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo, per i colori azzurri. Finale dei 200 rana maschili ed altro sigillo del Bel Paese di Luca Pizzini. L’atleta allenato da Matteo Giunta, tecnico anche di Federica Pellegrini, conquista il successo nelle quattro vasche, dominando la scena dal primo ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : FARFALLA D’ORO! Elena Di Liddo e Piero Codia fanno godere l’Italia! : Tempo di doppiette ai Giochi del Mediterraneo di Tarragona 2018: l’Italia conquista il quinto e sesto oro di giornata con Piero Codia ed Elena Di Liddo. I due azzurri vincono a pochi minuti di distanza l’uno dall’altra, nella stessa specialità: i 100 FARFALLA. Lui, sul podio, ha accanto a sé Matteo Rivolta, secondo dopo una gara molto intensa; lei, invece, preferisce dominare, e si ritrova ad accoppiare l’oro al record ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : DELIRIO ITALIA! GIA' 6 ORI NEL NUOTO! I PADRONI DEL MARE NOSTRUM! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018 , sabato 23 giugno, : cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla di nessuno sport. Si inizia alle ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : PIOGGIA D’ORO! Ferraioli - Sabbioni e Scaglia - vince tutto l’Italia! : Eccola la PIOGGIA di medaglie tanto attesa ai Giochi del Mediterraneo 2018. Nel Nuoto, dopo l’oro di Simona Quadarella negli 800 stile libero, ben tre stelle tricolore hanno conquistato il gradino più alto del podio: in ordine, Erika Ferraioli (200m della stessa specialità della 19enne), Simone Sabbioni (50m dorso maschile) e Silvia Scaglia (50m dorso femminile) La seconda medaglia del metallo più pregiato arriva nei 200m stile libero. Nel ...

Nuoto - Giochi del Mediterraneo 2018 : Filippo Megli d’ARGENTO nei 200 stile libero a Tarragona : Altra finale ed altra medaglia per l’Italia del Nuoto in questo day-1 di gare, presso il Centro Acuático de Campclar di Tarragona (Spagna), valido per l’edizione 2018 dei Giochi del Mediterraneo. I 200 stile libero maschili sorridono al Bel Paese che conquista un magnifico argento con Filippo Megli. L’azzurro, impostando una gara regolare, si è dovuto piegare solo al serbo Velimir Stjepanovic (1’47″13), grande ...

Karate - Giochi del Mediterraneo 2018 : Viola Lallo conquista il bronzo nei -61 kg! Annichilita nella finale per il terzo posto la croata Lenard : Arriva un’altra medaglia per l’Italia del Karate ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, in Spagna. Viola Lallo ha conquistato il bronzo nella categoria -61 kg al termine di un cammino di assoluto rilievo, nel corso del quale ha letteralmente annichilito due avversarie di grande talento, cedendo nel mezzo contro la finalista per l’oro. L’azzurra si è imposta al primo turno per 3-1 contro la francese Heurtault, ...

Badminton - Giochi del Mediterraneo 2018 : in semifinale Osele-Strobl - ai quarti Rosario Maddaloni : Terminata la prima giornata di eliminatorie del Badminton ai Giochi del Mediterraneo in corso a Tarragona, in Spagna: restano in corsa gli azzurri teste di serie, Rosario Maddaloni, numero 3 del tabellone di singolare maschile, e la coppia Lukas Osele-Kevin Strobl, numero 1 del tabellone di doppio maschile. Nel singolare maschile Giovanni Greco ha iniziato dai sedicesimi, battendo l’algerino Mohamed Amine Guelmaoui con il punteggio di ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Silvia Semeraro in finale per l’oro! Ora il nuoto! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

Sollevamento pesi - Giochi del Mediterraneo 2018 : Michael Di Giusto è di bronzo nello slancio dei -62kg. Mirco Scarantino fuori dal podio : Michael Di Giusto ha conquistato la prima medaglia italiana nel Sollevamento pesi ai Giochi del Mediterraneo 2018 di Tarragona, vincendo la medaglia di bronzo nello slancio nella categoria di peso -62kg, dietro solo agli inarrivabili Ahmed Saad (Egitto) e Erol Bilgin (Turchia), i quali si sono sfidati su livelli troppo alti affinchè si inserissero anche gli italiani nella lotta per la medaglia d’oro. Di Giusto, per salire sul podio, ha ...

Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 : Italia in testa a metà gara - attesa per la Francia. Grisetti seconda dietro Perez : L’Italia della Ginnastica artistica femminile ha incominciato la propria avventura ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si è svolta la prima parte del turno di qualificazione, tramite il quale verranno assegnate anche le medaglie della prova a squadra. Oggi spazio al volteggio e alle parallele (domani poi toccherà a trave e corpo libero), la nostra Nazionale si porta subito al comando con 103.700 punti, ma conserva appena ...

LIVE Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : bronzo Di Giusto nel sollevamento pesi. Il nuoto per farci svoltare : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Giochi del Mediterraneo 2018. Oggi sabato 23 giugno si preannuncia davvero scoppiettante, lo spettacolo non mancherà a Tarragona (Spagna) dove entrerà nel vivo la competizione multisportiva riservata ai Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum. Ci sarà davvero da divertirsi e l’Italia vuole subito fare la voce grossa: da veri Imperatori di questa manifestazione, gli azzurri cercheranno di ...

LIVE Ginnastica - Giochi del Mediterraneo 2018 in DIRETTA : Italia in testa a metà gara - Spagna alle spalle di un soffio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche di Ginnastica artistica ai Giochi del Mediterraneo 2018. A Tarragona (Spagna) si disputa la prima parte del turno di qualificazione che però assegnerà anche le medaglie della prova a squadra. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e proverà a puntare all’oro nel team event e a ottenere diverse qualificazioni alle Finali di Specialità: oggi ci cimenteremo con volteggio e ...