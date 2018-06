Già 19 medaglie azzurre

Concorso mondiale di Bruxelles : pioggia di medaglie per i vini sardi : La Sardegna ha conquistato una pioggia di medaglie al famoso Concorso mondiale di Bruxelles, quest'anno svolto in Cina dall'otto al 14 maggio. Oltre quattrocento bottiglie italiana tra le 9.100 ...

Liverpool - Klopp è Già a Kiev : "Non c'è posto per medaglie d'argento" : Passata la grande paura di una Roma in finale di Champions, il mondo biancoceleste ha omaggiato la squadra di Klopp. È stato chiesto all'allenatore tedesco: il 2-4 dell'Olimpico è la più bella ...

Il Karate Aquilano Continua a Stupire l'Italia - Weekend Stellare con 9 Medaglie Pregiate : L'Aquila - Un fine settimana pieno di emozioni è stato quello vissuto dai praticanti di Karate del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano. Sabato 28 e domenica 29 aprile si è svolta a San Benedetto del Tronto la Coppa Italia Csen 2018 di Karate, manifestazione organizzata a livello nazionale sotto l’egida del Centro Sportivo Educativo Nazionale ente di promozione sportiva che fa del suo meglio per la diffusione dell’attività ...

Lotta - Europei 2018 : Vlasov oro nei -77 kg - Russia in testa al medagliere. Un oro e due bronzi per la Georgia : Russia in testa al medagliere, ma ben cinque Nazioni diverse hanno conquistato l’oro nelle prime categorie di peso della Lotta greco-romana che hanno assegnato le medaglie agli Europei 2018 di Lotta a Kaspiisk (Russia). I russi hanno piazzato un atleta a podio in quattro delle cinque categorie giunte alle finali, portando a casa un oro, due argenti e un bronzo. A trionfare è stato Roman Valsov, che ha prevalso nella finale della categoria ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Europei Gruppi 2018 : Lleida si tinge d’azzurro. Pioggia di medaglie per gli atleti italiani : L’affascinante arena Pavelló Barris Nord di Lleida, città spagnola situata nella regione della Catalogna a 150 chilometri da Barcellona, ha ospitato lo scorso fine settimana il Campionato Europeo di Gruppi di Pattinaggio artistico a rotelle, primo importante appuntamento internazionale della stagione rotellistica. Come da tradizione, la nazionale italiana ha ben figurato conquistando quindici medaglie, suddivise in cinque ori, cinque ...