Genitori maltrattati e aggrediti dai figli | una denuncia e un allontanamento

La Cassazione : “I Genitori commettono un reato litigando davanti ai figli. Bimbi maltrattati” : Per i giudici della Corte Suprema i litigi tra mamma e papà possono danneggiare l’equilibrio psicofisico della prole e sono quindi da considerare come maltrattamenti in famiglia. E non sarebbero non sono solo i Bimbi, a subire le conseguenze di un clima di tensione costante, ma persino i feti sarebbero in grado di percepire cosa avviene nell'ambiente esterno, attorno a loro.Continua a leggere