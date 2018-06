Game of Thrones | Kit Harington e Rose Leslie si sono sposati

Kit Harington e Rose Leslie sposi - le foto del matrimonio di Game of Thrones! : Jon Snow <3 Ygritte The post Kit Harington e Rose Leslie sposi, le foto del matrimonio di Game of Thrones! appeared first on News Mtv Italia.

Game of Thrones - Kit Harington e Rose Leslie : il matrimonio sta arrivando : Ci sarà mezza Westeros alle loro nozze in un castello, ma il ricevimento sarà sicuramente meno macabro di quelli a cui sono abituati i fan de Il trono di spade. Niente principi avvelenati o pugnalati, l’unica incognita è se lo sposo indosserà o meno il kilt. All’indomani della fine delle riprese dell’ottava e ultima stagione di Got, Kit può tagliarsi barba e capelli e convolare a nozze con il look che preferisce. Il matrimonio ...

Game of Thrones : l’addio social di Emilia Clarke : Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, Emilia Clarke saluta la serie Game of Thrones – Il Trono di Spade e il personaggio di Daenerys Targaryen E’ tempo di addii anche nella serie fantasy Game of Thrones. Questa volta tocca all’attrice Emilia Clarke che, una volta terminate le riprese dell’ultima stagione, ha salutato il pubblico con un lunghissimo messaggio sui social. Ecco le sue parole. Emilia Clarke ...

Tutto il cast di Game of Thrones è pronto al matrimonio tra Jon Snow e Ygritte : (foto: Getty) Galeotto fu Game of Thrones, è proprio il caso di dirlo. Gli attori Kit Harington e Rose Leslie si erano conosciuti nel 2012, proprio sul set della serie Hbo: lui ovviamente interpretava Jon Snow, il quale assieme agli altri Guardiani della Notte si avventura nella terra dei Bruti, dove conosce la bella e indomita Ygritte. Quella che era una storia d’amore sul set, terminata con la morte di lei nella quarta stagione, si è ...

Emilia Clarke - addio social a 'Game of Thrones' : Lo show televisivo, che dal 2011 ha tenuto incollati milioni di spettatori in tutto il mondo, terminerà nel 2019 con l'ottava e ultima stagione. Ma l'addio dell'attrice non è l'unico: i membri del ...

Game of Thrones - il prequel : 'La lunga notte' è il titolo suggerito da George R.R. Martin : Non ha ancora un titolo, ma il progetto è già stato annunciato dalla HBO. La fortunata serie TV 'Game of Thrones' avrà un prequel e le prime rivelazioni sono certamente soprendenti per i fans. Arrivano da una fonte autorevole, George R.R. Martin in persona, l'autore della saga Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che ha ispirato la serie. Martin, attraverso il suo blog, ha reso noto che il prequel sarà ambientato ben diecimila anni prima degli ...

Il prequel di «Game of Thrones» : parla George R.R. Martin : Non ha ancora un titolo, ma è certo che si farà. Parliamo del primo episodio del prequel di Game of Thrones, annunciato ufficialmente dalla HBO con una nuova produzione circa una settimana fa. Si tratta del primo di cinque progetti che la rete aveva promesso di sviluppare, decisa a non rinunciare all’universo creato da George R.R. Martin per nessuna ragione al mondo. La serie originale, come sappiamo, chiuderà i battenti nel 2019, dopo ...

Game of Thrones - di cosa parlerà la serie prequel? : Per l’ottava e ultima stagione di Game of Thrones, che viene girata in questi mesi, bisognerà attendere fino al 2019. Ma la Hbo, il network americano che ne ha decretato il successo in questi anni, non sta certo a guardare e infatti prosegue con la sua intenzione di realizzare dei titoli seriali che facciano da prequel alle attuali storie di Westeros. E proprio in questi giorni pare che abbia ordinato l’episodio pilota di uno dei ...