Forse è nato il nuovo Mennea

La dedica commovente di Sonia Bruganelli per il figlio : “Tu mi hai perdonato - io Forse un giorno ci riuscirò” : Sonia Bruganelli , moglie di Bonolis, dedica un messaggio commovente al figlio Davide nel giorno del suo 14esimo compleanno. Il secondogenito della coppia ha da poco compiuto gli anni e per l’occasione l’ex modella gli ha dedica to parole dolcissime, ma al tempo stesso ricche di amarezza. “Sei arrivato quando più avevo bisogno di te – ha scritto rivolgendosi a Davide -, sei cresciuto con una sorella “ingombrante “ che hai ...

Cristiano Malgioglio : “Io - doppiatore di un cane Forse perché recito come una cagna. Il Grande Fratello? Non c’è un ca*** di combinato” : Ma lo sa che lei è un bel … volpino? Cristiano Malgioglio non si ferma più. Il popolare cantautore è finito perfino in un film. Dal 10 maggio, infatti, potremo ascoltare Malgioglio mentre doppia il co-protagonista di Show Dogs, un bellissimo volpino bianco e marrone, ex star delle passerelle canine più importanti al mondo, di nome Felipe. “Quando mi hanno chiamato ero titubante perché per doppiare un cane devi amare gli animali”, spiega ...