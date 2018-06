Formula 1 Francia | la griglia di partenza | Hamilton rialza la testa | Vettel non

calcioweb.eu

(Di sabato 23 giugno 2018)– Continua il programma di1, prossimo appuntamento in, qualifiche che hanno regalato emozioni. Lewistorna a spingere grazie al motore nuovo e conquista una super pole position, 1:30.029, una prestazione assurda che non lascia scampo ai propri avversari. In seconda posizione Bottas, niente da fare per Sebastian, che deve accontentarsi della seconda fila, da dove scatterà insieme a Max Verstappen. Solo quinto Daniel Ricciardo, che precede un anonimo Kimi Raikkonen.BOTTASVESTAPPEN RICCIARDO RAIKKONEN L'articolo, ladilanon entusiasmante CalcioWeb.