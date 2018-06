FMI ed Enti Locali | firmato Protocollo di Intesa per la tutela del territorio del Lago

Argentina - arrivano i primi 15 Mld $ FMI : ...arrivano i primi 15 Mld $ Fmi L'Argentina ha ricevuto dal Fondo monetario internazionale una prima tranche da 15 miliardi di dollari del prestito da 50 mld accordatole per stabilizzare l'economia e ...

Argentina - arrivano i primi 15 Mld $ FMI : 12.32 L'Argentina ha ricevuto dal Fondo monetario internazionale una prima tranche da 15 miliardi di dollari del prestito da 50 mld accordatole per stabilizzare l'economia e il peso. Il Fondo aveva approvato ieri il pacchetto di aiuti. In cambio del prestito, il governo argentino si è impegnato ad indirizzare il debito pubblico su un terreno di sostenibilità, a ridurre i finanziamenti dall'estero e, infine, a far fronte all'inflazione ...

Argentina : via libera board FMI a prestito 50 mld dlr

Campionato Italiano Racing Quad - otto i piloti del progetto Talenti Azzurri FMI in pista a Montelupo : tutti i risultati : Podi e vittorie nelle varie classi al via per i Talenti Azzurri FMI impegnati nel terzo round tenutosi a Montelupo Fiorentino L’impianto di Montelupo Fiorentino ha ospitato nel fine settimana del 16-17 giugno il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Racing Quad con la partecipazione di ben otto piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Nel percorso studiato dal Moto Club Empoli Racing e da Two Double Speed Racing, ...

Talenti Azzurri FMI del Motocross a Ottobiano : fine settimana complicato : fine settimana difficile per i Talenti Azzurri FMI del Motocross a Ottobiano. La tappa italiana ad Ottobiano dell’Europeo Motocross 250cc non sortisce gli effetti ed i risultati sperati da parte dei piloti supportati dalla Federazione Motociclistica Italiana L’aria di casa non ha giovato ai giovani piloti del Motocross coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Ad Ottobiano, teatro del settimo round dell’EMX250 European ...

Da FMI $50 mld ad Argentina - ma peso crolla ancora : -32% da fine maggio - -96% da 2001 : ancora alta tensione sul peso e sui bond argentini, che continuano a capitolare sotto il peso dei sell off. Basta pensare che il peso argentino ha perso il 96,5% del suo valore relativo al dollaro, ...

1° Motorally del Monte – I Talenti Azzurri FMI ottengono ottimi risultati : I piloti dei Motorally coinvolti del progetto Talenti Azzurri FMI si mettono in mostra nella 4^ e 5^ prova del Campionato Italiano andata in scena a Prignano sulla Secchia (MO) Il fine settimana del 9-10 giugno scorsi ha visto il ritorno in azione del Campionato Italiano Motorally 2018 con la 4^ e 5^ prova disputatasi a Prignano sulla Secchia (MO) nell’ambito del 1° Motorally del Monte. Ben 180 i partenti della cosiddetta disciplina della ...

Campionato Italiano Trial Outdoor - tre vittorie per i Talenti Azzurri FMI a Santa Fiora : Matteo Grattarola (TR1), Lorenzo Gandola (TR2) ed Andrea Gabutti (TR3 125) in trionfo nel terzo round del Campionato Italiano Trial Outdoor, buone performance espresse da Carlo Alberto Rabino, Valentino Feltrin e da Alex Brancati Il terzo appuntamento stagionale del Campionato Italiano Trial Outdoor disputatosi a Santa Fiora (Provincia di Grosseto) ha riaffermato la competitività dei piloti coinvolti nel progetto Talenti Azzurri FMI. Matteo ...