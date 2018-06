Firenze Dal 25 giugno arriva il FloWrence Urban Festival

Toscana : scoperte sette nuove specie animali dalle Università di Pisa e Firenze : Una sinergia tra l'Università di Pisa e l'Ise-Cnr di Firenze, rappresentati rispettivamente da Giuseppe Montesanto e Stefano Taiti, ha portato alla scoperta di sette nuove specie animali in terra Toscana. Cinque di queste specie sono state rilevate nelle province di Pisa e Livorno, il che ha indotto gli studiosi ad attribuire come epiteto specifico "Pisanus" o "labronicus" ad alcune di esse. I risultati di questa ricerca, durata alcuni anni, ...

Firenze - aghi per cucire nella mozzarella Mukki : ritirato dal mercato il lotto interessato : Una studentessa ha acquistato una confezione di mozzarella in un supermarket Esselunga in via Masaccio, a Firenze. Dopo aver aperto la confezione, però, ha notato la presenza di due aghi per cucire. A questo punto, la giovane si è recata dai carabinieri per spiegare cosa le era accaduto, portando con sé anche l'involucro contenente i latticini. I militari, dopo aver posto l'alimento sotto sequestro, hanno immediatamente provveduto ad informare ...

Aghi nella mozzarella/ Firenze ultime notizie - 3.840 confezioni ritirate dal mercato : Aghi nella mozzarella: Firenze, studentessa di origine pugliese fa l'incredibile scoperta e avvisa i carabinieri. Avviata un'inchiesta, la confezione non presentava buchi. (Pubblicato il Thu, 21 Jun 2018 14:39:00 GMT)

Ucciso dal folle inseguimento tra rom - rabbia a Firenze : fiaccolata per ricordare Duccio Dini : I funerali di Duccio Dini si terranno giovedì prossimo, alle ore 10, nella parrocchia di Santa Maria a Cintoia a Firenze . Ad officiare la messa sarà don Massimiliano Gabbricci. Palazzo Vecchio ha ...

Il comune di Firenze guidato dal dem Nardella non concede il patrocinio al gay pride della Toscana : Il comune di Firenze ha deciso di negare il patrocinio al Toscana pride, la manifestazione dell'orgoglio omosessuale che quest'anno si svolgerà a Siena il prossimo 16 giugno in piazza del Campo e ha votato contro la richiesta presentata dal gruppo Firenze riparte da sinistra e sottoscritta da Mdp e Movimento 5 Stelle.Continua a leggere

Dal 14 al 17 giugno torna Firenze Rocks : Sembra un secolo (per gli amanti del rock), eppure è passato solo un anno. Puntuale si ripresenta il Firenze Rocks,

Atto vandalico a Firenze - distrutta la testa di un putto. LE FOTO : Atto vandalico a Firenze, distrutta la testa di un putto. LE FOTO Nella notte una o più persone hanno scavalcato la recinzione e si sono arrampicate sul gruppo scultoreo di piazza Demidoff. Secondo una prima stima, i danni ammonterebbero a circa 20 mila euro. Sul caso indaga la polizia municipale Parole ...

900 mila euro dalla Città Metropolitana di Firenze per 80 progetti culturali : Le proposte dovevano caratterizzarsi per rilevante importanza culturale, sia per quanto riguarda la qualità della direzione artistica che degli spettacoli, eventi ed iniziative culturali prodotti, i ...

Firenze Rocks/ Il festival dal 14 al 17 giugno : Ozzy Osbourne - Guns N' Roses e Iron Maiden sul palco : Firenze Rocks, il festival fiorentino arriverà ufficialmente dal 14 al 17 giugno: Ozzy Osbourne, Guns N' Roses e Iron Maiden sul palcoscenico, ecco tutte le band e le info utili.(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 16:19:00 GMT)

Rossella Corazzin/ Uccisa dal mostro di Firenze? La dichiarazioni di Angelo Izzo (Chi l’ha visto?) : Rossella Corazzin è sparita nell’agosto del 1975. Ora Angelo Izzo, il mostro del Circeo, ha tirato in ballo la pista satanica e il mostro di Firenze. Il caso a Chi l'ha visto?(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 11:10:00 GMT)

Firenze ROCKS/ Dal 14 al 17 giugno : Iron Maiden - Foo Fighters - Guns n' Roses e Ozzy Osbourne : Dal 14 al 17 giugno al parco Verano di FIRENZE il festival che ospierà autentiche leggende della musica, dagli Iron Maiden ai Guns n' Roses, dai Foo Fighters a Ozzy Osbourne(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 18:37:00 GMT)

ANGELO IZZO - DAL MASSACRO DEL CIRCEO AL MOSTRO DI Firenze/ Il pm : “Sembra un film - ma è tutto vero” : ANGELO IZZO, dal MASSACRO del CIRCEO al MOSTRO di FIRENZE: di Narducci la villa dove è stata uccisa la 17enne Rossella Corazzin, prima violentata. I particolari emersi in queste ore(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 15:50:00 GMT)

Firenze - sposa l’uomo che l’aveva salvata dall’aggressione : Come ogni mattina, così presto che ancora era buio, l’edicolante fiorentino Gabriele Nincheri stava mettendo in ordine i giornali freschi di stampa, appena consegnati, in tempo per poterli vendere ai primi clienti della giornata. Era il 2009, il giorno dell’Epifania. Quel mattino, però, un grido rompe il silenzio dell’alba. Arriva dalla fermata degli autobus: un giovane sta colpendo una ragazza, dopo averla farla cadere a terra, per rubarle la ...

Stupro Firenze - chiesto il rinvio a giudizio per i due carabinieri destituiti dall’Arma : La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio di Marco Camuffo e Pietro Costa, i due militari, di recente destituiti dall’Arma dei carabinieri, accusati di aver violentato due studentesse americane di 20 e 21 anni a Firenze la notte del 7 settembre scorso, dopo averle riaccompagnate a casa con l’auto di servizio. Per entrambi l’accusa è violenza sessuale aggravata. Nei giorni scorsi Costa e Camuffo erano stati destituiti con una ...