FINANZA Così i dazi di Trump e i migranti mettono a nudo la debolezza dell' Ue

FINANZA / Così il dollaro può aumentare lo scontro tra Usa e Ue : Il cambio euro/ dollaro è sceso sotto quota 1,20 per la prima volta da gennaio. La cosa non giova certo agli Usa e può inasprire lo scontro con l'Ue.

Media - FINANZA e porti in Africa - così Bolloré ha costruito il suo impero : Al gruppo del finanziere bretone, fermato dalle autorità francesi per sospetta corruzione in Africa, fa capo un portafoglio borsistico che a fine 2017 aveva un valore complessivo di 7,4 miliardi di euro. Include una quota diretta in Mediobanca e partecipazioni indirette in Telecom Italia, Ubisoft, Mediaset, Telefonica e Fnac Darty. Molto redditizio il business della logistica, con 18 porti controllati dal gruppo nel continente Africano...