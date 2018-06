Filippo Tortu | uno sprazzo di luce nel buio dell’atletica italiana

Atletica - chi è Filippo Tortu? Il fenomeno che fa sognare l’Italia e batte Mennea : il 9.99 dei record - tra sogni e speranze : Il nuovo mito dello sport italiano, l’icona dell’Atletica leggera contemporanea, un 20enne già capace di diventare leggenda, un fulmine che ci ha destati da un lungo torpore e che ci ha proiettato verso terre inesplorate. Il primo italiano capace di scendere sotto i 10” sui 100 metri, il primo azzurro in grado di cancellare lo storico 10.01 di Pietro Mennea, il ragazzo che in una notte è riuscito a scavalcare una leggenda ...

Atletica - Filippo Tortu : terzo bianco sotto i 10”! Dopo Lemaitre e Guliyev - l’impresa epocale dell’italiano : Filippo Tortu ha firmato una vera e propria impresa che segna la storia dell’Atletica leggera, ha confezionato un numero leggendario che rimarrà per sempre negli annali. A 39 anni di distanza dal 10.01 di Pietro Mennea, finalmente un italiano riesce ad abbattere il muro dei 10 secondi sui 100 metri. Il 20enne è stato semplicemente sublime a Madrid, il 22 giugno 2018 sarà una data per sempre impressa su tutti i libri della Regina degli ...

Atletica - IL MURO E’ CADUTO! Filippo Tortu sfreccia sotto i 10 secondi! Impresa epocale - battuto il record di Mennea! : Ci sono giorni che segnano uno spartiacque nella storia, segnano un prima e un dopo. Momenti in cui i muri di frontiere apparentemente invalicabili vengono finalmente abbattuti. E’ il destino che muta, assumendo contorni diversi, intriganti e tutti da scoprire. Il nome di Filippo Tortu verrà ricordato per sempre nel mito dello sport italiano. Il primo atleta azzurro capace di abbattere la fatidica soglia dei 10 secondi netti nei 100 metri. ...

