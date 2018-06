Filippo Tortu nella storia | primo azzurro a correre i cento metri sotto i 10

Blastingnews

: Qualche mese fa alla LUISS la moglie di Pietro Mennea, Manuela, ha consegnato a #Tortu la borsa di studio intitolat… - delpieroale : Qualche mese fa alla LUISS la moglie di Pietro Mennea, Manuela, ha consegnato a #Tortu la borsa di studio intitolat… - angelomangiante : Filippo #Tortu nella storia !!!!!! 9.99 a Madrid. Primo italiano sotto i 10' nei 100 metri !!!!!!!!! Migliorat… - Eurosport_IT : FILIPPO TORTU, SEI NELLA STORIA! ?????? 9,99 a Madrid, battuto il record di Mennea: primo italiano di sempre sotto i… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Era da alcuni anni che il suo nome veniva postola lente dagli esperti. In tanti, senza scivolareclassica enfasi pleonastica, avevano iniziato ad intravedere in lui la stoffa del campione. Assecondando tutta la prudenza del caso, costoro si erano prodigati nel prefigurare un futuro dagli esiti luminosi per, sulla scia dei big del passato, con la viva speranza che a tali premesse sarebbero, un giorno non proprio lontano, seguiti i fatti. Non sono stati in pochi quelli che addirittura, alla luce delle recenti splendide performance (in primis quella del Golden Gala di Roma), hanno cominciato a scorgere nel giovane velocista prodromi inequivocabili di una carriera degna delle grandissime star, quelle che, per intenderci, hanno fatto epoca, un po' come il connazionale Pietro Mennea. Un record storico Un accostamento arduo, da far tremare le gambe, certo, ma che la ...