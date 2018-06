Filarmonica di Berlino | due cofanetti per celebrare il genio di Harnoncourt e Abbado

ilfattoquotidiano

(Di sabato 23 giugno 2018) Da qualche anno i Berliner Philharmoniker hanno deciso di produrre alcuni box di una cura infinita, preziosamente confezionati con un inconsueto formato rettangolare molto allungato. Contengono un nutrito libro con foto, oltre ai soliti dettagliati commentari e i normali audio Cd (ma anche Sacd), offrono poi dei BluRay con le tracce audio in qualità master non compressa e spesso dei reperti video estremamente interessanti. La nostra piccola rassegna parte da un box schubertiano tra i più interessanti degli ultimi anni, ovvero quello inciso postremamente da Nikolauscon i Berliner tra il 2003 e il 2006 e pubblicato due anni fa. Del compianto maestro avevamo già una preziosa integrale incisa con l’orchestra del Concertgebouw di Amsterdam. Questa lettura berlinese si caratterizza per una maggiore asciuttezza, ancora di più, vorremmo dire. Difficile esprimere lo stupore ...