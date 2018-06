Fifa 19 in uscita il 28 settembre | tra le novità più importanti la

Blastingnews

: RT @Sport_Mediaset: #GermaniaSvezia 1-1, 49': la #Germania è uscita dagli spogliatoi più determinata e dopo aver pareggiato prova subito a… - renatoslt : RT @Sport_Mediaset: #GermaniaSvezia 1-1, 49': la #Germania è uscita dagli spogliatoi più determinata e dopo aver pareggiato prova subito a… - UgoBaroni : RT @Sport_Mediaset: #GermaniaSvezia 1-1, 49': la #Germania è uscita dagli spogliatoi più determinata e dopo aver pareggiato prova subito a… - pinadero50 : RT @Sport_Mediaset: #GermaniaSvezia 1-1, 49': la #Germania è uscita dagli spogliatoi più determinata e dopo aver pareggiato prova subito a… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Il campionato mondiale e le diverse notizie di calciomercato stanno distraendo, per ora, i tanti appassionati del videogame19 che attendono con trepidazione novita' circa l'del nuovo capitolo del calcio secondo EA Sports. Trapelano grandi novita', in particolare c'è molta aspettativa per l'introduzione della licenza della Champions League e conseguentemente anche di Europa League e Super Cup che per anni spettava al diretto concorrente in ambito di simulazioni calcistiche, vale a dire PES. Le principali novita' Come ufficializzato dalla casa madre, la data didi19 è prevista per il prossimo 282018 VIDEO. Tra le tante novita' messe in campo dai programmatori di Redwood City, la più importante è senza dubbio l'introduzione della licenza e della modalita' Champions League. Notizia che basterebbe di per sé per infiammare la curiosita' dei ...