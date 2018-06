Fedez e Rovazzi | Siae avrebbe indagato sugli artisti tramite i servizi di ex 007 di Mossad

"La Siae indagò su Fedez e Rovazzi attraverso gli 007 del Mossad". L'inchiesta de L'Espresso : "Nella guerra sui diritti d'autore la Siae ha chiesto aiuto agli investigatori privati della Ifi Advisor. Obiettivo: scoprire i segreti e presunti illeciti dei concorrenti di Soundreef, la società a cui sono passati Rovazzi e Fedez, ma anche Gigi D'Alessio e altri big della musica". Lo scrive Emiliano Fittipaldi in un'inchiesta esclusiva per L'Espresso, che sarà pubblicata domenica sul settimanale diretto da Marco Damilano, e nella ...

Così gli ex 007 dei servizi israeliani hanno indagato su Rovazzi e Fedez : La Siae, l'ente pubblico che gestisce i diritti d'autori degli artisti, ha investito 400 mila euro per assoldare l'agenzia privata Black Cube. Obiettivo: scoprire i segreti e presunti illeciti dei concorrenti di Soundreef. La società a cui sono passati i due rapper, Gigi D'Alessio e altri big della musica. Ora la guerra è totale. L'anticipazione dell'inchiesta dell'Espresso in edicola domenica Diritti d’autore, Fedez sfida la Siae "

Fedez ha litigato con Fabio Rovazzi e J-Ax? / La risposta in un vecchio messaggio : "Oggi inizia..." : Quali sono le vere cause del litigio tra Fedez e i suoi storici amici Fabio Rovazzi e J-Ax: la nuova ipotesi del settimanale Oggi chiama in causa la madre del giudice di X Factor.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:08:00 GMT)

“Ecco perché hanno litigato”. Boom! Solo ora la verità sul Fedez-J-Ax-Rovazzi. L’incredibile retroscena sulla fine del sodalizio tra i rapper italiani : Dopo l’addio a Fabio Rovazzi, pare che l’idillio sia finito anche tra Fedez e J-Ax. Secondo quanto scrive il settimanale “Chi”, infatti, tra i due si è rotto non Solo il sodalizio artistico, ma anche quello personale. Pare infatti che “La finale”, il famoso concerto sold out a San Siro, sia stato premonitore. A svelare le fine dei rapporti (perché dalla vita di Fedez è scomparso anche Rovazzi) è sempre ...

Fedez e Fabio Rovazzi/ Dalla rottura alla "lite" legale per Newtopia? : Fedez e Rovazzi verso la rottura definitiva? Nessuno ha ancora spiegato ufficialmente quello che è successo ma sembra che Newtopia potrebbe essere oggetto di una disputa legale(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 10:15:00 GMT)

Fedez-Rovazzi - ormai è crisi nera : «Ecco tutti gli indizi. Le dispute che risolveranno in tribunale» : MILANO ? E? rottura definitiva fra Fedez e la sua ?creatura?, Fabio Rovazzi. Da tempo si parla di una separazione artistica (e legale, visto che sarebbero ricorsi agli...

Fedez-Rovazzi - ormai è crisi nera : «Ecco tutti gli indizi. Le dispute che risolveranno in tribunale» : MILANO ? E? rottura definitiva fra Fedez e la sua ?creatura?, Fabio Rovazzi. Da tempo si parla di una separazione artistica (e legale, visto che sarebbero ricorsi agli...

Fedez E ROVAZZI HANNO LITIGATO/ Il cinema è il motivo della fine dell'amicizia? : FEDEZ e Fabio ROVAZZI HANNO LITIGATO? I due HANNO smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Ecco il motivo della rottura.(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 13:47:00 GMT)

Cosa è successo tra Fedez e Fabio Rovazzi? : Fine amicizia e fine collaborazione tra Fedez e Fabio Rovazzi? Così pare, stando ai bene informati e alle apparenze. Perché di indizi che non si tratti di semplici rumors ce ne sono diversi. Punto uno: i due non si seguono più sui social network. E considerando l’importanza che hanno per entrambi non è poca Cosa. Punto intermedio (e un po’ sospeso): Rovazzi sarebbe tra i pochi a non aver espresso pubblicamente le rituali ...

Fedez e Rovazzi hanno litigato? Il rapporto finisce in mano agli avvocati Video : Se l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni prosegue per il meglio, non si può dire lo stesso dell'amicizia tra l'artista e Fabio Rovazzi. Infatti, sembra che i rapporti tra i due colleghi siano un po' tesi, tanto che entrambi, negli ultimi periodi, avrebbero smesso di rsi su Instagram e sugli altri social. Lo scoop è arrivato dal settimanale Chi, che nell'ultimo numero ha spiegato come l'autore di Andiamo a comandare non abbia fatto gli auguri a ...

Fedez e Rovazzi hanno litigato? Il rapporto finisce in mano agli avvocati : Se l'amore tra Fedez e Chiara Ferragni prosegue per il meglio, non si può dire lo stesso dell'amicizia tra l'artista e Fabio Rovazzi. Infatti, sembra che i rapporti tra i due colleghi siano un po' tesi, tanto che entrambi, negli ultimi periodi, avrebbero smesso di seguirsi su Instagram e sugli altri social. Lo scoop è arrivato dal settimanale Chi, che nell'ultimo numero ha spiegato come l'autore di "Andiamo a comandare" non abbia fatto gli ...

È finita l’amicizia fra Fedez e Fabio Rovazzi? : Gli scherzi telefonici, le stories su Instagram, i travestimenti a Carnevale, i viaggi, i sorrisi, gli abbracci sono solo un lontano ricordo. Secondo quanto anticipa Chi, l’amicizia fra Fedez e Fabio Rovazzi è finita mesi fa, divorata dai malumori e ora in mano agli avvocati. All’origine della rottura la passione di Rovazzi per il cinema, la voglia di mettere un piede in più sul set e di allentare la corda con la musica e Internet, i ...

Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato?/ Fine dell’amicizia e avvocati in mezzo : non si seguono più su Instagram : Fedez e Fabio Rovazzi hanno litigato? I due hanno smesso di seguirsi sui social e, a quanto pare, la vicenda ora è in mano agli avvocati. Cosa ha scatenato la rottura?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 19:19:00 GMT)

Lite tra Fedez e Rovazzi? Sembra ci siano già di mezzo gli avvocati Video : Il sodalizio artistico e commerciale tra Federico Leonardo Lucia, questo il vero nome di Fedez, e Fabio Rovazzi va avanti ormai da qualche anno, a suon di Video ironici, canzoni, eventi ed Instagram Stories, che hanno permesso ad entrambi di incrementare la propria popolarita'. Fedez e Rovazzi, una coppia fortunata Stando a quanto raccontato sia dal giudice di X Factor che da Rovazzi – almeno fino a qualche mese fa – tra il cantante e lo ...