Blastingnews

: Fb, spopola il filtro che permette di fare i selfie con i tatuaggi di Young Signorino - katiadiluna16 : Fb, spopola il filtro che permette di fare i selfie con i tatuaggi di Young Signorino - SpotandWeb : Nuova notizia: Il filtro Facebook di Young Signorino che spopola sul web ideato dal team digitale di Armando Testa - GoldenBackstage : Spopola tra gli influencer il filtro che riproduce perfettamente i tatuaggi del #trapper #YoungSignorino. Lo ha cre… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Da alcuni giorni è disponibile su Facebook unche consente di realizzare uncon idi, uno dei rapper più controversi e discussi del momento. Tale progetto è stato ideato da Damiano Gui, giovane padovano laureato in Lettere con specializzazione nel campo digitale. Il ragazzo lavora per l'agenzia torinese Armando Testa, per la quale segue i canali social di marchi famosi, come ad esempio Chiquita. Da quest'esperienza, Gui scopre la passione di creare filtri divertenti che si possono utilizzare tramite la fotocamera del cellulare. Damiano Gui dichiara: 'L'ho fatto solo per divertirmi con gli amici' 'Non si tratta di pubblicità e non sono un ammiratore di. Ho fatto questo progetto solo per divertirmi con gli amici e poi l'ho condiviso su Facebook. Da quel momento la mia iniziativa è diventata popolare' dichiara Damiano Gui. Ma che cosa ...