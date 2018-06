Farnesina | Moavero Milanesi incontra il collega tunisino | flussi migratori in primo piano

Blastingnews

(Di sabato 23 giugno 2018) Il ministro degli Affari esteri della Tunisia, Khemaies Jhinaoui, è stato ricevuto alladalitaliano, Enzo. Durante l'incontro VIDEO, entrambi hanno evidenziato il massimo impegno per il rafforzamento del partenariato tra i due Paesi. Non si è parlato solo di Italia e Tunisia nel dialogo fra Jhinaoui e. Si è discusso anche dei, soprattutto di quelli registrati negli ultimi tempi con punte di assoluto rilievo, delle azioni di contrasto e non solo. Ribadita la ferma necessita' di una collaborazione sempre più intensa nell'ambito del dialogo tra la realta' italiana e quella tunisina, che hanno parecchi interessi in comune dall'economia alla cooperazione, dalle energie rinnovabili alla cultura. La realta' tunisina La Tunisia, Stato nordafricano bagnato dal Mar Mediterraneo, confina con Algeria e Libia. E' uno ...