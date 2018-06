Fanno esplodere lo sportello del bancomat | ma il colpo sfuma Assalto mancato a Torre

SCENARI/ I profughi - Assad e l'Onu Fanno esplodere il Libano : Mentre continuano in Libano le discussioni per la formazione del nuovo governo, il grave problema dei profughi siriani ha portato a uno scontro diretto con l'Onu. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Sun, 17 Jun 2018 06:03:00 GMT)SCENARI/ Il difficile equilibrio della Giordania nella "guerra fredda" Usa-Israele vs Iran, di C.J. WulffCAOS SIRIA/ Israele vs. Hezbollah: anche il Libano si prepara alla guerra?, di c.J. WulffCAOS SIRIA/ Israele vs. ...

Fanno esplodere il bancomat del Banco Bpm : Nella notte tra lunedì e martedì ignoti hanno tentato di svaligiare il Bancomat del Banco Bpm di Palestro, in via XXVI Aprile. Applicando cariche esplosive o forse una miscela di gas hanno tentato di ...

Fanno esplodere una bomba in ristorante indiano in Canada - almeno 15 feriti. Tre sono gravi : Due uomini hanno fatto esplodere un ordigno in un ristorante indiano a Mississauga, città meridionale nella provincia canadese dell’Ontario, nella parte occidentale dell’area metropolitana di Toronto. Secondo i media locali almeno 15 persone sono rimaste ferite, tre dei quali sono gravi. ...

Fanno esplodere bancomat nel Salernitano : ANSA, - POLLA , SALERNO, , 23 MAG - La scorsa notte è stato fatto esplodere a Polla , Salerno, il bancomat della filiale della Banca Popolare di Bari. Il raid è stato particolarmente veloce con l'...

Strage in Indonesia : padre - madre e 4 figli kamikaze si Fanno esplodere in tre chiese Dieci morti : L' Indonesia è il più grande paese a maggioranza musulmana del mondo, ed è colpita dai attacchi di militanti islamici dal 2000. In un video delle telecamere di sicurezza, si vede inoltre un altro ...