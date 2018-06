Falso sia il parlamentare che le banconote | truffa da migliaia di euro

MotoGp - Iannone si gode il podio : 'io e la Suzuki non ci siamo mai amati? Falso - raccogliamo i frutti del nostro lavoro' : Pesa sul risultato il rocambolesco incidente avvenuto tra le due Ducati e Dani Pedrosa, causa di un triplo zero che fa il gioco del campione del mondo che adesso guida la classifica con dodici punti ...

MASSIMO BOLDI E LOREDANA DE NARDIS/ Lei - "mai tradito - siamo amici dal 2015". Lui : "Falso - ma meglio così" : MASSIMO BOLDI e LOREDANA De NARDIS: l'ormai ex compagna del comico smentisce di averlo mai tradito. Non stavano insieme da 3 anni, dice. Ma BOLDI non ci sta e porta le prove...(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:42:00 GMT)