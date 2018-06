tuttoandroid

: Facebook ha accidentalmente inviato rapporti di analisi degli sviluppatori ad alcuni app tester - - cellicom : Facebook ha accidentalmente inviato rapporti di analisi degli sviluppatori ad alcuni app tester - - XinhuaItalia : Un'anziana rimane tra la vita e la morte dopo essere caduta accidentalmente in un lago della Cina nordorientale. Fo… - MicroPortale : BEAUTIFUL ANTICIPAZIONI - PUNTATE AMERICANE - #7862 del 18 giugno 2018 Sally non riesce a contenere la rabbia che… -

(Di sabato 23 giugno 2018)si trova ad affrontare un nuovo problema: haper errorediadapp tester. La compagnia di Mark Zuckerberg, che pure di recente ha compiutosforzi per dare di sé l'immagine di una società attenta alla privacy dei propri utenti, non ha fatto neanche in tempo a scrollarsi di dosso l'attenzione mediatica legata allo scandalo Cambridge Analytica. L'articolohadiadapp tester proviene da TuttoAndroid.