F1 | Francia | 3 e libere | Bottas davanti

F1 GP Francia - Prove Libere 3 : Bottas davanti - ma la pioggia limita l'attività in pista : Cronaca Le Sauber e le McLaren si schierano sul fondo della pit lane per aprire le danze nelle FP3, mentre sul circuito del Paul Ricard si addensano nuvole minacciose. Pochi minuti e in diverse zone ...

F1 Francia - pioggia sulle Libere 3 : Vettel è 5° ma rientra ai box : LE CASTELLET - Protagonista delle Libere 3 è stata la pioggia, che ha condizionato pesantemente le prove. Le auto sono rimaste a lungo ai box per non consumare le gomme total wet in vista delle ...

F1 - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. La pioggia rovina la sessione - Bottas miglior tempo : La pioggia ha funestato le prove libere 3 del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. Un acquazzone si è abbattuto a Le Castellet e dovrebbe caratterizzare anche le qualifiche. I piloti hanno girato pochissimo in apertura di sessione, poi si sono rintanati ai box per 50 minuti visto che dovranno risparmiare gli pneumatici da bagnato per il time attack. miglior tempo per Valtteri Bottas in 1:33.666 ma la sessione non ha grande ...

F1 - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. Tutti fermi per la pioggia : regna l’incertezza in vista delle qualifiche! : Doveva essere la prova generale in vista delle qualifiche di oggi ma sul circuito di Le Castellet si è abbattuto un acquazzone che ha reso le prove libere 3 del GP di Francia praticamente inutili: 60 minuti di attesa per capire la situazione e conservare le energie per la lotta alla pole di oggi (ore 16.00). La pioggia era attesa ed è arrivata. I team non sono stati colti di sorpresa, sapevano dell’incombenza delle nubi ma nessuno ha ...

LIVE F1 - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Rifinitura Ferrari verso le qualifiche : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Un round molto particolare quello che ci apprestiamo a vivere. Il Circus, infatti, si esibirà sul circuito di Le Castellet che non ospitava il weekend iridato da ben 28 anni. Un lungo digiuno interrotto ufficialmente ieri con le sessioni di prove libere. Turni che hanno messo in mostra una Mercedes in grande ...

Gp Francia - Hamilton vola nelle 2libere davanti Ricciardo. Vettel fiducioso : ' In qualifica andrà meglio' : LE CASTELLET - Lewis Hamilton padrone al Paul Ricard anche nel pomeriggio. Dopo aver dominato le prime libere, il campione del mondo della Mercedes vola anche nella seconda sessione fermando il tempo...

Francia - il venerdì di libere : Hamilton il più veloce - ma la Ferrari spaventa sul passo : Sono le classifiche che un po' confondono. Non tanto per il miglior tempo di Lewis Hamilton alla prima uscita sulla pista francese tornata in calendario dopo 28 anni. Ma forse di più per il quinto di ...

F1 - GP Francia 2018 : analisi prove libere. La Mercedes impressiona - ma la Ferrari è ottima sul passo gara - bene Red Bull e Haas : La prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Francia di Formula Uno di Le Castellet di domenica ha segnalato due aspetti di capitale importanza: in primis che Lewis Hamilton ha la chiara intenzione di dominare il fine settimana in terra di provenza, il secondo che la Ferrari, distante sul giro secco, è la migliore in ottica passo gara. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di queste prime tre ore di lavoro sul tracciato ...

Formula 1 - GP Francia. Vettel dopo le libere : 'Pista complicata - devo migliorare sul giro secco' : "Credo che tutto sommato non è la pista più entusiasmante del campionato, è complicata in alcuni punti a livello tecnico". Sebastian Vettel ammette di non amare il nuovo tracciato del Paul Ricard ma ...

F1 Francia - Libere 2 : sempre primo Hamilton - 4° Raikkonen - 5° Vettel : LE CASTELLET - Lewis Hamilton con 1'32'539 si conferma in vetta alla classifica dei tempi davanti a Daniel Ricciardo a 704 millesimi. Sale al terzo posto Max Verstappen a 734 millesimi. Non cambiano ...

Gp Francia 2018 F1 - Hamilton vola anche nelle libere2. Risultati e tempi : Dietro al britannico le due Red Bull. Raikkonen quarto e Vettel quinto. Paura per Perez che perde una ruota Formula 1, Gp Francia 2018. Orari tv , diretta Sky e differita Tv8,

F1 Francia - Libere 2 : Hamilton sempre primo - 4° Raikkonen - 5° Vettel : LE CASTELLET - Si conferma in vetta alla classifica dei tempi Lewis Hamilton con 1'32'539, davanti a Daniel Ricciardo a 704 millesimi. Sale al terzo posto Max Verstappen a 734 millesimi. Non cambiano ...