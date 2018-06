F1 – Terminate le FP3 a Le Castellet | la pioggia condiziona la terza sessione di libere

sportfair

: Sono terminate le FP3 di #Moto2 del #CatalanGP ?? @PeccoBagnaia ??1 (1.43.560) @Luca_Marini_97 ??11 (1.44.320)… - SkyRacingTeam : Sono terminate le FP3 di #Moto2 del #CatalanGP ?? @PeccoBagnaia ??1 (1.43.560) @Luca_Marini_97 ??11 (1.44.320)… - carlobaroni3 : RT @SkyRacingTeam: Sono terminate le FP3 di #Moto3 del #CatalanGP ?? @nbulega ??5 (1.49.233) @dennisfoggia71 ??22 (1.49.988) #SkyVR46Cat ???? h… - elbuengus69 : RT @SkyRacingTeam: Sono terminate le FP3 di #Moto2 del #CatalanGP ?? @PeccoBagnaia ??1 (1.43.560) @Luca_Marini_97 ??11 (1.44.320) #SkyVR46Cat… -

(Di sabato 23 giugno 2018) Laladi provedel Gp di Francia, il miglior tempo è di Valtteri Bottas che precede Sainz e Leclerc Pochi spunti, macchine perlopiù ferme ai box e nessun ottimo riferimento cronometrico in vista delle qualifiche. Praticamente annullata dallaladi provedel Gran Premio di Francia, quella in cui solitamente i piloti affilano le armi per dare il tutto per tutto al pomeriggio. Photo4 / LaPresse Dopo i primi minuti sull’asciutto, un’incessantehato l’intera FP3, costringendo i drivers a rimanere al box per la maggior parte del tempo. La prestazione più veloce è quella di Valtteri Bottas, che ferma il crono sull’1:33.666, oltre un secondo più veloce della Renault di Carlos Sainz. Terzo posto per la Sauber di Charles Leclerc, seguito dalla McLaren di Fernando Alonso, uscito anche ...