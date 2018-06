F1 – In scena le qualifiche del Gp di Francia | la FOTOGALLERY degli scatti più belli

sportfair

: 24 Ore Le Mans 2018: qualifiche 1. Le Toyota dominano la scena il team di Fernando Alonso davanti a tutti - #2018:… - zazoomnews : 24 Ore Le Mans 2018: qualifiche 1. Le Toyota dominano la scena il team di Fernando Alonso davanti a tutti - #2018:… - OA_Sport : #LEMANS24 Le Toyota dominano e la scena ed il team d Fernando Alonso comanda nelle qualifiche 1 -

(Di sabato 23 giugno 2018) Le foto più belle delledel Gp diche hanno visto in pole position Lewis Hamilton Sul circuito Paul Ricard, Lewis Hamilton torna a fare quello che gli riesce meglio fare: il britannico segna il tempo più veloce ed è poleman del Gp di. È la 75ª pole position per il pilota dalle frecce d’argento, che partirà domani affiancato in prima fila da Valtteri Bottas, segnando così la seconda doppietta Mercedes di stagione. Sebastian Vettel partirà dalla seconda fila, seguito in ordine da Max Verstappen, Daniel Ricciardo e Kimi Raikkonen. Scorri la gallery per vedere le foto più belle delledel Gp di. Fai clic qui per vedere lo slideshow. L'articolo F1 – Inledel Gp di: lapiùSPORTFAIR.