F1 Francia | pioggia sulle Libere 3 | Vettel è 5° ma rientra ai box

F1 - GP Francia 2018 : risultati e classifica prove libere 3. La pioggia rovina la sessione - Bottas miglior tempo : La pioggia ha funestato le prove libere 3 del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. Un acquazzone si è abbattuto a Le Castellet e dovrebbe caratterizzare anche le qualifiche. I piloti hanno girato pochissimo in apertura di sessione, poi si sono rintanati ai box per 50 minuti visto che dovranno risparmiare gli pneumatici da bagnato per il time attack. miglior tempo per Valtteri Bottas in 1:33.666 ma la sessione non ha grande ...

Maltempo in Francia : pioggia a freddo a Parigi - neve in 3 dipartimenti : In pieno mese di Maggio, a Parigi si registra un calo delle temperature e pioggia, neve e ghiaccio nella Lozere, nell’Ardeche e nella Loira: solo le regioni a nordovest sono risparmiate dal Maltempo. Piove su gran parte della Francia: nel nordest si registrano veri e propri nubifragi, mentre nevica sul Massiccio centrale oltre i mille metri e sui Pirenei oltre i 1.200 metri. L'articolo Maltempo in Francia: pioggia a freddo a Parigi, neve ...

Usa - Gb e Francia attaccano la Siria : pioggia di missili su Damasco e Homs | Trump : 'Missione compiuta' : Con un messaggio alla nazione inviato alle 3:00 di notte , ora italiana, il presidente Usa Donald Trump ha annunciato l'inizio dei raid contro la Siria in risposta ai presunti attacchi con gas nervino ...