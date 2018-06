F1 Francia | Mercedes | Bottas | «Prestazione buona ma serviva più tempo»

Formula 1 - GP Francia. Mercedes - nuovo motore e novità aereodinamiche : Mercedes dopo la batosta subita sul circuito di Montreal da parte della Ferrari ha provato a reagire qui in Francia portando, sulla W09, alcuni sviluppi aerodinamici oltre all'evoluzione della Power ...

F1 Francia - Mercedes - Hamilton : «Pole? È stato semplice» : LE CASTELLET - 'Non è andata male, per me è la prima pole qui ed è un bellissimo posto, c'è grande entusiasmo' . Soddisfatto ma concentrato il campione del mondo Lewis Hamilton, autore di una prova magistrale che gli ha permesso di raggiungere la 75° pole in carriera. 'Le sensazioni sono buone, il team ha fatto un lavoro fantastico allestendo la ...

F1 - GP Francia 2018 : dominio Mercedes. Lewis Hamilton in pole position davanti a Valtteri Bottas. Sebastian Vettel terzo : Prima fila tutta Mercedes a Le Castellet. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas partiranno davanti a tutti domani nel GP di Francia. Le Frecce d’Argento sono tornate dominanti sul giro secco, forti della nuova power unit, rifilando quattro decimi alla Ferrari di Sebastian Vettel, che partirà dalla terza posizione. Più indietro, invece, Kimi Raikkonen, sesto. Le qualifiche, alla fine asciutte a parte qualche leggera goccia di pioggia, sono state ...

F1 - GP Francia 2018 : sarà un derby Mercedes per la pole position - oppure Vettel e le Red Bull sapranno inserirsi? : Il venerdì del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018 ha lanciato l’allarme: la Mercedes è davvero imprendibile? Visti i tempi fatti registrare nelle prime due sessioni di prove libere, sembrerebbe di sì, ma Red Bull e Ferrari non vogliono partire battuti in ottica qualifiche (che scatteranno alle ore 16.00).-- Sul tracciato di Le Castellet la Mercedes ha dimostrato di sposarsi nella maniera perfetta con il layout, unendo ottima conduzione ...

F1 - GP Francia 2018 : analisi prove libere. La Mercedes impressiona - ma la Ferrari è ottima sul passo gara - bene Red Bull e Haas : La prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Francia di Formula Uno di Le Castellet di domenica ha segnalato due aspetti di capitale importanza: in primis che Lewis Hamilton ha la chiara intenzione di dominare il fine settimana in terra di provenza, il secondo che la Ferrari, distante sul giro secco, è la migliore in ottica passo gara. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di queste prime tre ore di lavoro sul tracciato ...

Formula 1 - GP Francia. Hamiton verso il rinnovo con Mercedes : 'Trattative finite - la firma è vicina' : Lo ha fatto a pochi giorni dal GP di Francia, ottava prova del Mondiale, chiudendo ogni ipotesi di un suo addio al team campione del mondo. La nuova intesa dovrebbe portare alla frma di un biennale . ...

F1 Francia - Libere 1 : volano le Mercedes - 4° Raikkonen - 5° Vettel : LE CASTELLET - Il cambio di motore sembra aver fatto bene alla Mercedes, che ha dominato la prima sessione di prove Libere al Paul Ricard di Le Castellet. Lewis Hamilton ha fatto segnare il miglior ...

F1 - la Mercedes mette il ‘turbo’ per il GP di Francia : novità in vista per il team campione del mondo : Dopo essere stata costretta a rinviarne il debutto in Canada, la Mercedes finalmente potrà disporre del secondo motore in occasione del Gp di Francia In occasione del Gp del Canada la Mercedes aveva deciso di posticipare il debutto del nuovo motore per un problema al controllo qualità, in Francia invece potrà disporne dando il proprio assalto alla vittoria. In attesa dell’ufficialità che arriverà domani con il comunicato della FIA, il team ...

F1 - GP Francia 2018 : le caratteristiche tecniche della pista di Le Castellet. Favorevole a Ferrari - Mercedes…o Red Bull? : Dopo il weekend di Montreal (Canada) e la vittoria di Sebastian Vettel (Ferrari), il Circus della Formula Uno si ritrova per l’ottavo appuntamento stagionale e sarà un gradito ritorno. Teatro del prossimo round, infatti, sarà il circuito di Le Castellet (Francia), che non ospitava la massima categoria automobilistica dal lontano 1990 (quando trionfò la Ferrari di Alain Prost). GP di Francia che ritroviamo in calendario, a 10 anni di ...