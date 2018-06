F1 Francia | Ferrari | Vettel | «Spingevo ma ho esagerato»

F1 Francia - Ferrari - Raikkonen : «Non ho trovato il giro giusto» : LE CASTELLET - Rabbioso in pista, più calmo ai microfoni. Raikkonen prova a restare lucido nonostante l'ennesimo errore in Q3, che gli è costato il 6° tempo: 'Non sono stato rallentato dal traffico: ...

F1 Francia - Ferrari - Vettel : «Ho buone sensazioni» : LE CASTELLET - 'È stato difficile trovare il bilanciamento, ho provato a spingere ma ho esagerato e ho perso l'auto, perdendo anche tempo' . È realista Vettel, che probabilmente su questa pista non ...

LIVE F1 - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Rifinitura Ferrari verso le qualifiche : OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ...

LIVE F1 - GP Francia 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Rifinitura Ferrari verso le qualifiche : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Francia, ottavo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Un round molto particolare quello che ci apprestiamo a vivere. Il Circus, infatti, si esibirà sul circuito di Le Castellet che non ospitava il weekend iridato da ben 28 anni. Un lungo digiuno interrotto ufficialmente ieri con le sessioni di prove libere. Turni che hanno messo in mostra una Mercedes in grande ...

F1 - Niki Lauda mette in chiaro le cose : “Ferrari squadra da battere - ma in Francia bisogna tornare in pole” : Il presidente non esecutivo della Mercedes ha parlato del week-end francese, sottolineando come l’obiettivo sia quello di tornare in pole e vincere poi la gara Dimenticato il pessimo risultato ottenuto a Montreal, la Mercedes riparte dal Gp di Francia con un motore nuovo e la consapevolezza di potersela giocare per la vittoria. Photo4 / LaPresse I risultati ottenuti nelle prime due sessioni di prove libere regalano buone sensazioni al team ...

Jean Alesi a Sky Sport F1 HD : 'Io come Leclerc - lo vedo in Ferrari. Rossa forte anche in Francia' : Jean Alesi ospite di Paddock Live al termine delle prove libere del venerdì in Francia. Dalla Ferrari al futuro di Leclerc, passando per le caratteristiche del circuito Paul Ricard : questi i temi ...

Formula 1 - GP Francia. Tutte le novità della Ferrari a Le Castellet : Ferrari continua a portare novità aerodinamiche ad ogni gara e anche qui in Francia è stata provata, da entrambi i piloti, una nuova versione di ala anteriore. Questo nuovo componente, però, non ...

Francia : Ferrari convinta che si possa migliorare : Al termine della seconda sessione di prove libere del GP di Francia sul circuito Paul Ricard, anch’essa interrotta da una bandiera rossa come quella del mattino, la Ferrari ha segnato il quarto e quinto tempo con Kimi Raikkonen e Sebastian Vettel. Il pilota finlandese ha registrato un miglior tempo di 1’33’’426 ; il crono del […] L'articolo Francia: Ferrari convinta che si possa migliorare sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, ...

Francia - il venerdì di libere : Hamilton il più veloce - ma la Ferrari spaventa sul passo : Sono le classifiche che un po' confondono. Non tanto per il miglior tempo di Lewis Hamilton alla prima uscita sulla pista francese tornata in calendario dopo 28 anni. Ma forse di più per il quinto di ...

F1 - GP Francia 2018 : analisi prove libere. La Mercedes impressiona - ma la Ferrari è ottima sul passo gara - bene Red Bull e Haas : La prima giornata di prove libere in vista del Gran Premio di Francia di Formula Uno di Le Castellet di domenica ha segnalato due aspetti di capitale importanza: in primis che Lewis Hamilton ha la chiara intenzione di dominare il fine settimana in terra di provenza, il secondo che la Ferrari, distante sul giro secco, è la migliore in ottica passo gara. Ma, andiamo con ordine. Il più veloce di queste prime tre ore di lavoro sul tracciato ...

F1 - GP Francia 2018 : la classifica combinata delle prove libere. Hamilton il più veloce - Ferrari in difficoltà : Lewis Hamilton ha firmato il miglior tempo nelle prime due sessioni di prove libere del GP di Francia 2018, tappa del Mondiale F1. Il britannico della Mercedes ha siglato un notevole 1:32.539, precedendo il compagno Valtteri Bottas di un decimo. Ferrari in grandissima difficoltà con Kimi Raikkonen attardato di otto decimi e Sebastian Vettel a quasi un secondo. Di seguito la classifica combinata dei tempi dopo le prove libere 1 e 2. GP ...

Sebastian Vettel - GP Francia 2018 : “La Ferrari ha potenziale. Devo capire come tirarlo fuori” : Sebastian Vettel è soddisfatto della sua prima giornata. Il GP di Francia è cominciato inseguendo le Mercedes ma la SF71H ha convinto sul passo gara. Il tedesco ha commentato il suo venerdì ai microfoni di Sky Sport F1 HD. “Non è la pista più entusiasmante. È complicata in alcuni punti. Nella simulazione di qualifica ho faticato, nel long run ho fatto qualche giro migliore. La macchina ha potenziale ma non sono riuscito a tirarlo ...

F1 - GP Francia 2018 : prove libere 2. Lewis Hamilton fa il vuoto sulle Red Bull - ma la Ferrari risponde sul passo gara : Lewis Hamilton (Mercedes) domina, senza mezzi termini, anche la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Francia di Formula Uno 2018. Sul tracciato di Le Castellet, il Campione del Mondo in carica ha fatto segnare il tempo di 1:32.539 (UltraSoft) facendo letteralmente il vuoto alle sue spalle. In seconda posizione, infatti, troviamo Daniel Ricciardo (Red Bull) ma distante ben sette decimi, con soli 28 millesimi di vantaggio sui ...

Francia : FP1 nel segno Mercedes. Ferrari 4° e 5° : Dopo le prestazioni deludenti di Monaco e Canada, Lewis Hamilton e la sua Mercedes, dotata di un nuovo motore, hanno fatto il miglior tempo nelle FP1 del GP di Francia, 1m 32.273s, con Valtteri Bottas a soli 0.14s. Terza la Red Bull di Daniel Ricciardo, a meno di 3 decimi dal leader, con Max Verstappen […] L'articolo Francia: FP1 nel segno Mercedes. Ferrari 4° e 5° sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili ...